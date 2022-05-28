Đúng 0h00 giờ Tý ngày 29/05, 3 con giáp này sẽ 'cầu tài đắc tài, cầu duyên được duyên' vận thế như cầu vồng, vô cùng đẹp đẽ

Tâm linh - Tử vi 28/05/2022 16:49

Ngày mai 3 con giáp sau gặp được một số vận may bất ngờ, đi tới đâu cũng có quý nhân phù trợ, nên trên con đường tài lộc trở nên vô cùng suôn sẻ.

Tuổi Tuất

Tử vi của người tuổi Tuất là những người trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình nên rất được người khác ưu ái. Người tuổi Tuất coi trọng gia đình hơn bản thân mình, họ bằng lòng hy sinh mọi thứ để có thể cho gia đình một cuộc sống đầy đủ. Vì vậy nếu đã kết hôn tuổi Tuất luôn là sự lựa chọn hàng đầu của  các con giáp,

Tử vi chỉ rõ rằng đúng 0h00 giờ Tý ngày 29/05 cuộc sống tuổi Tuất sẽ có bước đột phá mới. Trong sự nghiệp người tuổi Tuất nhờ sự thông minh của mình mà được lên chức. Về tình duyên người tuổi Tuất sẽ có cuộc hôn nhân viên mãn và càng về hậu vận, cuộc sống của họ càng sung túc hơn.

Đúng 0h00 giờ Tý ngày 29/05, 3 con giáp này sẽ 'cầu tài đắc tài, cầu duyên được duyên' vận thế như cầu vồng, vô cùng đẹp đẽ - Ảnh 1
Về tình duyên người tuổi Tuất sẽ có cuộc hôn nhân viên mãn, cuộc sống của họ càng sung túc hơn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Tử vi của tuổi Hợi đúng 0h00 giờ Tý ngày 29/05 may mắn, đi đâu cũng có quý nhân phù trợ. Người tuổi Hợi sinh ra đã mang số phú quý, lại được nhiều cát tinh phù trợ, nhân duyên và vận quý nhân tuổi Hợi cực vượng. Vì thế, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ con giáp này vượt qua, cuộc sống thanh nhàn, phú quýt ít khi phiền muộn đau khổ về cuộc sống

Tuy nhiên trông vẻ ngoài tuổi Hợi đủng đỉnh thế thôi, nhưng họ lại rất tinh tế trong việc nhìn ra cơ hội phát triển bản thân và là người thông minh. Nhất là các vấn đề liên quan đến đầu tư tài chính, tuổi Hợi sẽ có những khoản thu ngoài dự kiến đầy bất ngờ bởi sự thông minh hoạt bát của mình.

Tuổi Ngọ

Tử vi Đúng 0h00 giờ Tý ngày 29/05 cho biết người tuổi Ngọ thành công rực rỡ. Nếu người tuổi Ngọ Kinh doanh thì lãi mẹ đẻ lại con và họ sẽ có những khoản tiền tích lũy khá lớn. Vận may tài chính luôn song hành với tuổi Ngọ trong năm 2022, chỉ cần cố gắng trong công việc thì người tuổi Ngọ nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Người tuổi Ngọ khá nhanh nhạy về tài chính, lại sẵn tính quyết đoán nên đầu tư vô cùng may mắn.

Trong vận trình năm 2022 người tuổi Ngọ có thể mua biệt thự, tậu xe sang chẳng phải là vấn đề quá lớn với tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ đừng bỏ lỡ tử vi hàng để bản mệnh nắm vững vận cát hung, chủ động tiến hành mọi việc thuận lợi trong năm sắp tới.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tuần đầu tiên tháng 5 âm lịch (30/5 - 5/6): TOP 3 con giáp được Trời ban nhiều phước lành, tình tiền khởi sắc, công danh thuận lợi đủ đường, hốt hết tài lộc trong thiên hạ, ấm êm viên mãn

Tuần đầu tiên tháng 5 âm lịch (30/5 - 5/6): TOP 3 con giáp được Trời ban nhiều phước lành, tình tiền khởi sắc, công danh thuận lợi đủ đường, hốt hết tài lộc trong thiên hạ, ấm êm viên mãn

Tử vi cuối tuần này cho biết, 3 con giáp này sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục, gặp dữ cũng hóa lành, liên tục gặp nhiều may mắn, hốt hết tài lộc trong thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tuổi hợi

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 50 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 54 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 7 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới