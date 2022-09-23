Đúng 0h ngày cuối tháng 9 (30/9) trở đi có thần tài phù hộ tiền bạc rũng rĩnh, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 13:58

Từ thời điểm cuối tháng 9 cho đến cuối năm 2022 các con giáp sau chuyện tiền bạc không cần phải nghĩ, có bước nhảy vọt trong sự nghiệp, cực kì thuận lợi về cả mặt tài chính lẫn sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất.

Trong cuối tháng 9 sắp tới, vận đỏ của tuổi Dậu sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ. Mặt khác, trong 3 tháng cuối năm nay, người tuổi Dậu còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên.

Đúng 0h ngày cuối tháng 9 (30/9) trở đi có thần tài phù hộ tiền bạc rũng rĩnh, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Cuối năm nay tuổi Dậu có bất ngờ lớn trong đường tình duyên.Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Không trải qua sóng gió, bạn sẽ không thể trở thành một cái cây lớn sừng sững được đâu.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau khi bước vào cuối tháng 9, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

Đúng 0h ngày cuối tháng 9 (30/9) trở đi có thần tài phù hộ tiền bạc rũng rĩnh, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Kiên trì , chăm chỉ cuộc sống tương lai của tuổi Dần vô cùng thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 9 trở đi, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

Tuổi Mùi

Năm 2022 này, vận số người tuổi Mùi như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc. 

Đúng 0h ngày cuối tháng 9 (30/9) trở đi có thần tài phù hộ tiền bạc rũng rĩnh, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Tuổi Mùi có nhiều cơ hội thăng tiến, dễ đạt thành tựu vượt bậc.Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, 3 tháng cuối năm 2022 tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Mùi vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Tuổi Thân

Những tháng đầu năm, tuổi Thân bị ảnh hưởng bởi 2 hung tinh là Hỏa tinh và Linh tinh khiến sự nghiệp không như ý, gặp nhiều mệt mỏi và lo âu. Tuy nhiên, kể từ tháng 9 trở đi đặc biệt là những tháng cuối năm, họ được cát tinh Thiên Hỷ che chở. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Thân không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn. 

Đúng 0h ngày cuối tháng 9 (30/9) trở đi có thần tài phù hộ tiền bạc rũng rĩnh, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 4
Người tuổi Thân cần chú ý đến sức khỏe và ăn uống đầy đủ hơn. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người tuổi Thân trong thời gian sắp tới cũng cần lưu ý về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là gan, thận. Một số người có nguy cơ tái phát bệnh cũ, vì vậy cần để tâm chăm sóc, ăn uống đầy đủ hơn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

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