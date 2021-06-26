Đúng 0h ngày 27/6, điềm may đến bất ngờ với 3 tuổi này, cung tài lộc nở rộ, sự nghiệp gặp điểm đột phá, cơ hội lên nhà lầu xe sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 26/06/2021 09:07

Theo tử vi ngày mới, khi đồng hồ vừa điểm qua ngày 27/6, 3 con giáp này sẽ được May mắn chỉ tên, cung tài lộc nở rộ, làm gì cũng thuận lợi, may mắn.

Tuổi Dậu

Vốn thiện lương, hiền lành, dĩ hòa vi quý và biết cách đối nhân xử thế, Dậu luôn khiến người xung quanh yên lòng, yêu mến. Càng nếm trải chông gai, chịu đủ cơ cực, con giáp tuổi Gà lại càng bản lĩnh, ngoan cường và có kinh nghiệm đắt giá trong công việc, cuộc sống. Thế nên, càng về hậu vận, Dậu càng thêm phúc thêm phần, thành công rực rỡ.

Sách tử vi ngày mới chỉ rõ, vừa hết ngày 26/6 thôi, nhờ có cát tinh soi chiếu nên Dậu sẽ nhanh chóng đổi đời, trở thành con giáp giàu có ngút trời. Thần tài đeo bám không buông sẽ khiến ví Dậu lúc nào cũng chật cứng tiền, cứ vơi lại đầy.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhanh nhẹn, khôn ngoan, tài trí lại cực nhạy bén với thời cuộc nên người tuổi Ngọ sớm khẳng định vị thế trong cuộc sống, vươn lên làm chủ vận mệnh. Họ thăng tiến cực nhanh, làm ăn thuận lợi nên trước ngưỡng 35 đã có nhà đẹp xe sang, tiền tỷ trong tài khoản. Ngoài ra, sống đời thiện lương, con giáp này luôn được quý nhân theo chân chỉ đường. 

Sách tử vi mới nhất có nói, trong 3 ngày tới, Ngọ có số sẽ đạp trúng hũ vàng, cứ thế mà giàu ú ụ. Công việc kinh doanh phát đạt, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật nên Ngọ chỉ việc rung đùi hốt bạc, sung sướng như tiên.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Cơ hội phát tài đang đến gần, tử vi có nói, Tý sẽ chuẩn bị đón mưa tài lộc trong những ngày cuối cùng của tháng 6/2021. Chẳng những thăng chức tăng lương, tiền ùa vào túi, Tý còn được quý nhân hộ mệnh, biến hung thành cát, hóa giải nguy nan, kẻ xấu dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Ngoài ra, sách tử vi Tân Sửu chỉ rõ, càng về cuối năm, con giáp may mắn tuổi Tý càng lắm của nhiều tiền, sung túc đủ đầy. Hơn cả, nếu chưa tìm được người yêu thì tháng 7 chính là thời điểm bạn gặp được một nửa hoàn hảo của đời mình. Tý hãy chớp lấy cơ hội, đừng để vuột mất kẻo hối tiếc khôn nguôi.

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Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Trong 60 ngày tới, quét sạch vận xui, 3 tuổi này được THẦN TÀI dòm ngó, yên tâm hưởng lộc trời, tiền vàng đổ về như mưa đầu hè

Trong 60 ngày tới, quét sạch vận xui, 3 tuổi này được THẦN TÀI dòm ngó, yên tâm hưởng lộc trời, tiền vàng đổ về như mưa đầu hè

Theo tử vi ngày mới, trong 60 ngày tới, những con giáp này sẽ gặp may mắn cả trong đường tình duyên lẫn sự nghiệp, tài vượng phát đều trong tương lai.

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