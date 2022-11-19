Đúng 0h ngày 20/11, 3 con giáp nào nhả vía rước lộc về nhà, vận thế ổn định, đường công danh sáng lạng?

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 19:13

Vận trình tài lộc rực rỡ. Cơ hội được thưởng, tăng lương, được biếu quà là khá cao khi có sự xuất hiện của quý nhân.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có vận thế khá ổn định, đường công danh sáng sủa, đào hoa vượng. Nhờ tư duy nhanh nhạy và biết cách nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ chỉ cần chăm chỉ làm tốt những việc đang làm là có thể gặt hái thành công, được nhiều người nể phục. Bản mệnh không cần phải nghĩ đến chuyện so đo với người khác làm gì cho thêm phần suy nghĩ. Về tài chính, tuổi Ngọ cần sắp xếp chuyện chi tiêu hợp lý là không cần phải lo lắng gì.

Vận đào hoa vượng trao cho người độc thân cơ hội tìm được một đối tượng như ý. Người có cặp có đôi trải qua quãng thời gian ngọt ngào, ai đang có ý định tiến xa hơn trong chuyện tình cảm như cầu hôn thì có thể thực hiện trong giai đoạn này.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của người tuổi Tý cho thấy vận trình sự nghiệp rộng mở, có nhiều tin vui trong công việc. Bản mệnh sẽ đưa ra những quyết định vô cùng sáng suốt trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này cũng sẵn sàng tiếp thu ý kiến của mọi người để củng cố thêm cho quyết định đó.

Đúng 0h ngày 20/11, 3 con giáp nào nhả vía rước lộc về nhà, vận thế ổn định, đường công danh sáng lạng? - Ảnh 1
Vận trình tài lộc rực rỡ. Cơ hội được thưởng, tăng lương, được biếu quà là khá cao khi có sự xuất hiện của quý nhân.

Vận trình tình cảm viên mãn. Mối quan hệ giữa người tuổi này với người ấy không vì những tác động bên ngoài mà trở nên bất hòa.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có vận trình công việc ổn định. Con giáp này được Thần Tài và quý nhân phù trợ nên tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. Bản mệnh có thể hoàn thành những công việc được giao một cách nhanh chóng, thậm chí xong sớm hơn dự kiến.

Vận trình tài lộc cân bằng, tuổi Hợi có thể kiếm thêm cơ hội làm giàu trong thời gian tới. Bản mệnh chỉ cần tập trung cao độ cho công việc là có thể đạt được thành quả tốt.

Đường tình duyên của tuổi Hợi khá êm đẹp. Đôi lứa hòa hợp cùng nhau trải qua quãng thời gian ngọt ngào. Cả hai có thể đồng sức đồng lòng vượt qua khó khăn, xây dựng mối quan hệ bền chặt và tiến xa hơn trong tương lai.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp nào thời tới cản không kịp, lộc lá đầy nhà trong vòng 4 năm tới?

3 con giáp nào thời tới cản không kịp, lộc lá đầy nhà trong vòng 4 năm tới?

Những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba