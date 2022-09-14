Đúng 0h ngày 15/9, con giáp nào cá chép hóa rồng?

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 20:45

Tử vi cho biết bắt đầu từ ngày 15/9 những con giáp dưới đây làm đâu trúng đó, tình tiền viên mãn.

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết đây chính là con giáp may mắn tháng 9/2022 nên người tuổi Sửu phát huy được ưu điểm của mình và tránh được nhiều sai sót.

Những người tuổi Sửu do tính cách luôn là người chăm chỉ, cần cù chịu thương chịu khó nên luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn, cuối cùng được cấp trên dành cho cơ hội khẳng định bản thân.

Đặc biệt, với những người tuổi Sửu đang người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Tuổi Sửu hãy mạnh dạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch của mình, bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ.

Tử vi cho biết nhờ công việc hanh thông mà túi tiền của những chú Trâu trong tháng này cũng rất rủng rỉnh bởi người làm công ăn lương dễ được nhận các khoản thưởng nóng do thành tích cao trong công việc. Đặc biệt, với người tuổi Sửu mà đang làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có tính cách bộc trực, linh hoạt, có khiếu hài hước. Bản mệnh cũng khá cầu toàn trong quá trình làm việc.

Đúng 0h ngày 15/9, con giáp nào cá chép hóa rồng? - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng, trong ngày 15/9 tới đây, tuổi Mão sẽ gặp nhiều chuyện vui nối tiếp. Hỷ tín đến tới tấp giúp cuộc sống của con giáp này thêm phát triển, tiền của dồi dào, tài lộc hanh thông.

Ở thời điểm này, nếu tuổi Mão biết cách nắm bắt thời cơ, tận dụng những cơ hội đến trước mắt thì khả năng kiếm tiền ngày một tăng, sớm muộn cũng đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Tháng này, người tuổi Ngọ chính là con giáp sẽ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với khả năng của mình. Tất nhiên, để gặt hái được thành công lớn lao như vậy thì phần lớn vẫn là nhờ sự cố gắng của chính những người tuổi Ngọ.

Tuổi ngọ là con giáp luôn ý thức được nhiệm vụ của mình và có một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu, vì vậy mà những chú Ngựa không sợ khó khăn, vất vả, thậm chí nhận cả phần công việc mà người khác có ý muốn trốn tránh.

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ đang có những bước tiến khá vững vàng. Đây là thời điểm bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều để tìm kiếm khách hàng, đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Con giáp nào khi về già không lo sợ cô đơn, con giáp nào hiu quạnh đến khó tin?

Con giáp nào khi về già không lo sợ cô đơn, con giáp nào hiu quạnh đến khó tin?

Khi về già mỗi con giáp sẽ có những tình cảnh éo le khác nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 25 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 25 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 3 giờ 25 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả