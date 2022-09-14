Đúng 0h ngày 15/9, con giáp nào cá chép hóa rồng?

Tử vi cho biết đây chính là con giáp may mắn tháng 9/2022 nên người tuổi Sửu phát huy được ưu điểm của mình và tránh được nhiều sai sót.

Đặc biệt, với những người tuổi Sửu đang người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Tuổi Sửu hãy mạnh dạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch của mình, bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ.

Những người tuổi Sửu do tính cách luôn là người chăm chỉ, cần cù chịu thương chịu khó nên luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn, cuối cùng được cấp trên dành cho cơ hội khẳng định bản thân.

Tử vi cho biết nhờ công việc hanh thông mà túi tiền của những chú Trâu trong tháng này cũng rất rủng rỉnh bởi người làm công ăn lương dễ được nhận các khoản thưởng nóng do thành tích cao trong công việc. Đặc biệt, với người tuổi Sửu mà đang làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có tính cách bộc trực, linh hoạt, có khiếu hài hước. Bản mệnh cũng khá cầu toàn trong quá trình làm việc.

Tử vi dự báo rằng, trong ngày 15/9 tới đây, tuổi Mão sẽ gặp nhiều chuyện vui nối tiếp. Hỷ tín đến tới tấp giúp cuộc sống của con giáp này thêm phát triển, tiền của dồi dào, tài lộc hanh thông.

Ở thời điểm này, nếu tuổi Mão biết cách nắm bắt thời cơ, tận dụng những cơ hội đến trước mắt thì khả năng kiếm tiền ngày một tăng, sớm muộn cũng đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Tháng này, người tuổi Ngọ chính là con giáp sẽ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với khả năng của mình. Tất nhiên, để gặt hái được thành công lớn lao như vậy thì phần lớn vẫn là nhờ sự cố gắng của chính những người tuổi Ngọ.

Tuổi ngọ là con giáp luôn ý thức được nhiệm vụ của mình và có một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu, vì vậy mà những chú Ngựa không sợ khó khăn, vất vả, thậm chí nhận cả phần công việc mà người khác có ý muốn trốn tránh.

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ đang có những bước tiến khá vững vàng. Đây là thời điểm bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều để tìm kiếm khách hàng, đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm