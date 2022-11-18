Đúng 0h hôm nay, 3 tuổi may mắn ngất ngây: THẦN TÀI chờ trước cửa, lộc vàng hân hoan đến, kinh doanh đại cát lợi, tiền của tăng vèo vèo

Nhờ Lục Hợp quý nhân che chở, công việc của tuổi Mùi tuy nhiều và cũng không ít áp lực nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra khá thuận lợi. Bản mệnh nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành dự định, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó bởi tỷ lệ thành công khá cao, hãy cứ tự tin vào quyết định của mình.

Bước vào đúng 0h đêm nay còn là ngày ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm của những chú Dê có nhiều điểm sáng bất ngờ. Nhìn chung gia đạo yên ổn, hầu như không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Các cặp đôi đang yêu cho thấy sự tâm đầu ý hợp, có thể tính chuyện hôn nhân.

Công việc thuận lợi thì không có lý do gì mà tài lộc của tuổi Mùi lại không tăng tiến. Tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan, con giáp này có nguồn thu dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái. Nguồn thu nhập phụ cũng khởi sắc mạnh, mang tới nhiều may mắn và cơ hội tài chính tốt, bản mệnh nên chủ động nắm bắt.

Tuổi Dần

Bước vào đúng 0h đêm nay, người tuổi Dần được dự báo vượng tài khí khá rõ nhờ được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh. Tử vi dự báo các nguồn thu đồng loạt tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh. Việc buôn bán ngày càng hanh thông, bạn cũng tích lũy được khoản không nhỏ để chuẩn bị cho những dự án sau này.

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn giữ được nhịp điệu ổn định. Thiên Đức cát tinh cũng giúp bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Nhờ vậy mà tuổi này không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên để duy trì được điều này thì bản mệnh vẫn cần cố gắng nhiều hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, do phải bận rộn ngược xuôi nên bạn ít có thời gian quan tâm đến gia đình hay một nửa của mình. Tình cảm có thể vì thế mà xuất hiện những trục trặc nhất định. Với người đã lập gia đình, có thể bạn sẽ phải kiềm chế cơn nóng giận của mình để tránh gây thêm mâu thuẫn với người thân. Các cặp đôi cần có sự hâm nóng mối quan hệ kịp thời.

Dù công việc có bận rộn cách mấy hay chuyện gia đình có gặp trục trặc nhường nào thì bạn vẫn nên duy trì sự ổn định trong tâm trí cũng như sức khỏe của mình. Hãy tận dụng thời gian rảnh để thực hiện một vài bài tập thể dục hay thiền để bồi bổ cho sức khỏe.

Tuổi Dậu

Bước vào đúng 0h đêm nay, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều thay đổi, tuy nhiên mọi thứ đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt, cuộc sống tuổi Dậu sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Ảnh minh họa: Internet

Bước vào 0h đêm nay tuổi Dậu sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có tín hiệu tích cực, quý nhân cũng tề tựu bên tuổi Dậu giúp họ vượt qua khó khăn còn tồn đọng.

Tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng đầu tư kinh doanh càng sinh lời. Chỉ trong thời gian ngắn, tuổi Dậu có khả năng làm giàu khiến ai cũng ngưỡng mộ, thậm chí có người đi theo học hỏi bí quyết.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.