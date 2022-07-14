Đúng 0h đêm nay, thứ 5 ngày 14/7, 2 con giáp được 'Thần Phật che chở từ trong trứng nước, Thần Tài ưu ái đặc biệt', làm gì cũng may mắn, tài lộc bủa vây, tiền bạc chạm nóc, sống trong nhung lụa

Những con giáp này được Thần Tài độ mạng, Thần Phật che chở làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc.
- Tử vi ngày mới, thứ 5 ngày 14/7: 'Thời cơ chín muồi đã đến' 3 con giáp được Thần Tài che chở, có trong tay cả rừng vàng biển bạc, cuộc đời sang trang rực rỡ
- Tử vi 5 ngày tới (12/7 - 16/7), 'Ngọc Hoàng ấn định' 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng đi đằng Tây hốt bạc, vươn mình trỗi dậy, cơm áo không lo, tiền bạc không thiếu
Tuổi Mùi
Con giáp đầu tiên được Thần Phật che chở cho đó chính là những người tuổi Mùi. Theo tử vi thì những người tuổi Mùi thường rất hiền lành, thành thật với mọi người. Theo tử vi, tài lộc của tuổi Mùi với ba phần là do trời phú, còn lại bảy phần là do bản thân tự quyết tâm tạo nên. Không những thế, họ còn rất tử tế, sống tốt với mọi người xung quanh và sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình.
Đúng 0h đêm nay, vận may của Mùi sẽ vô cùng tăng vọt, ăn nên làm ra, thuận buồm xuôi gió, làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc. Với những người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, quý nhân dắt tay nên các thương vụ lớn đều xuôi chèo mát máy. Đây chính là cơ hội để tuổi Mùi tạo dựng được tiền đề cho mình. Tuổi Mùi trong thời gian này phước khí ngày càng tích tụ, con giáp đã giàu nay lại giàu hơn.
Tuổi Mão
Những bạn sinh nhằm tuổi con mèo thường là những người được ông Trời ưu ái khá nhiều trong cuộc sống. Tử vi cho biết tuổi Mão chính là con giáp được Thiên Hoàng soi sáng, tuổi Mão sẽ có được vô vàn bản hợp đồng, cơ hội mới để thể hiện bản thân cũng như gặt hái được nhiều thành công.
Vào thời điểm 0h ngày 14/7, là thời điểm vàng son của tuổi Mão trong việc kinh doanh cũng như thăng tiến sự nghiệp. Người tuổi Mão được dự báo có tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc nhiều vô kể. Con giáp này gặp nhiều điều may trong sự nghiệp. Mão sẽ nhận được thêm cơ hội kiếm tiền hoặc được quý nhân giúp đỡ nên đường thăng tiến rộng mở. Người tuổi Mão dần bứt phá, tiến xa hơn trong công việc, sự nghiệp. Bên cạnh đó, con giáp này cũng gặp được quý nhân, được chỉ dẫn từng đường đi, nước bước.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.