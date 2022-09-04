Đúng 0h đêm nay (10/8 âm lịch): Những người từng 'khổ tận cam lai' một bước đổi đời, Thần tài phù hộ, cuộc sống sung túc ấm no

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 18:21

Tạm biệt những ngày khốn khó, 3 người tuổi này nhất định sẽ tìm thấy ánh sáng cuộc đời, vạn sự hanh thông, tiền tài chất đống.

Tuổi Thân

Đúng 0h đêm nay (10/8 âm lịch): Những người từng 'khổ tận cam lai' một bước đổi đời, Thần tài phù hộ, cuộc sống sung túc ấm no - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Thân vốn là những người tài giỏi, thông minh và vô cùng hiền lành. Người tuổi Thân tốt bụng, luôn muốn đối xử tốt với tất cả mọi người, nên xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Trong cuộc sống này, tuổi Thân chẳng may gặp phải khó khăn trắc trở nào cũng có người bên cạnh giang tay giúp đỡ mà không cần báo đáp. 

Tử vi học có nói, khi đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (10/8 âm lịch), cuộc sống tuổi Thân sẽ có chuyển biến bất ngờ. Có những người tuổi Thân vẫn chưa tìm được cơ hội đổi đời, thì từ giữa năm trở đi, vận may bất ngờ lội ngược dòng. 

Những dự định còn dang dở sẽ được thực hiện và gặt hái được thành công tốt đẹp từ giai đoạn này trở đi. Dây là lúc tuổi Thân sẽ định hướng được sự nghiệp, tìm ra con đường tương lai tươi đẹp, giúp cuộc sống về sau sung túc viên mãn không ngờ.

Tuổi Tỵ

Đúng 0h đêm nay (10/8 âm lịch): Những người từng 'khổ tận cam lai' một bước đổi đời, Thần tài phù hộ, cuộc sống sung túc ấm no - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tỵ là con giáp hiền lành, lương thiện và rất thông minh. Dù không đặt ra cho mình quá nhiều mục tiêu để chinh phục, cũng không quá đam mê với việc kiếm tiền nhưng nhờ may mắn trời cho Tỵ chưa bao giờ sống thiếu thốn. Thậm chí, những lúc nguy khốn luôn có người đưa tay giúp đỡ, hỗ trợ Tỵ mà chẳng toan tính thiệt hơn.

Kể từ ngày 10/8 âm lịch này trở đi sẽ là quãng thời gian đại cát của người tuổi Tỵ. Nhờ sao Hồng Loan chiếu mệnh Tỵ sẽ thêm phúc thêm tài, tiền đổ vào nhà ào ào như thác. Thế nên, nếu có bất cứ cơ hội nào tìm đến mình con giáp này đừng để vuột mất, bởi đấy chính là thời cơ để bạn gom về bạc tỷ, quơ tay là có tiền.

Tuổi Hợi

Đúng 0h đêm nay (10/8 âm lịch): Những người từng 'khổ tận cam lai' một bước đổi đời, Thần tài phù hộ, cuộc sống sung túc ấm no - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Là người có trách nhiệm trong công việc, khẳng khái, trung thực nên bất cứ ai tiếp xúc với Hợi đều yêu mến họ. Nhờ được quý nhân tạo mọi điều kiện nên đường công danh, sự nghiệp của Hợi vô cùng thuận lợi. Tất nhiên, Hợi cũng sẽ gặp phải vài ba thử thách, thất bại mới chạm tay vào ước mơ nhưng chúng rất xứng đáng.

Kể từ ngày 10/8 âm lịch này, Hợi sẽ lội ngược dòng, làm ăn đại cát đại lợi, có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Từ đây, không chỉ cấp trên, đồng nghiệp mà đối thủ cũng phải công nhận tài năng của Hợi. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, nằm trên đống vàng chính là may mắn mà Hợi có được.

Đặc biệt, đối với những người có ý định làm kinh doanh thì đây sẽ là thời điểm tốt nhất để đầu tư vì chắc chắn sẽ sinh lời. Dự kiến, cuối năm nay, tuổi Hợi nếu không sắm được nhà được xe thì ít nhất cũng có dư một khoản tiền kha khá đủ để sống thoải mái trong những năm sau.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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