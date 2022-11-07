Đức năng thắng số: Con giáp hút lộc cuối năm, ăn Tết no đủ, vận khí tăng vọt, sự nghiệp phát triển bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 21:25

Tử vi cho biết trong dịp cuối năm Nhâm Dần 2022 có những con giáp dưới đây.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết trong những tháng cuối năm Nhâm Dần 2022 tới đầu năm 2023 tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn được Quý Nhân giúp đỡ nên làm việc gì cũng thành công hơn người. Đặc biệt, với những người tuổi Ngọ chính là con giáp có đường công danh lên như diều gặp gió, được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới khiến cuộc sống lên hương. Với những người đang kinh doanh buôn bán thì đường tài lộc càng thêm rủng rỉnh viên mãn.

Những người tuổi Ngọ còn rất may mắn trên con đường tình duyên, nếu còn độc thân càng thêm phần đào hoa có thể tìm kiếm được chân ái đích thực của đời mình.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ khá thông minh và có bản lĩnh. Họ được mọi người công nhận và ủng hộ, có nhiều lựa chọn tốt hơn trên con đường kiếm tiền.

Con giáp này luôn sống lý trí, đủ thông minh nên muốn kiếm tiền là sẽ có tiền. Họ không bao giờ gặp khó khăn trong việc phấn đấu, đạt được cuộc sống sung túc, thịnh vược. Năm 2022, người tuổi Tỵ sẽ có vận trình tốt hơn năm trước, vận khí được cải thiện, có cơ hội phát triển bất ngờ, công việc làm ăn của gia đình cũng phát đạt hơn.

Đức năng thắng số: Con giáp hút lộc cuối năm, ăn Tết no đủ, vận khí tăng vọt, sự nghiệp phát triển bất ngờ - Ảnh 1
Cuối năm, con giáp tuổi Tỵ có thể tạo ra một bước nhảy vọt và đạt được một sự khác biệt nếu nỗ lực hết sức. Tuy người tuổi Tỵ đôi khi bất cẩn nhưng họ vẫn có thể kiên trì đến cùng nên sẽ không để lại bất kỳ điều gì hối tiếc trong năm nay.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách chăm chỉ, siêng năng và luôn muốn làm giàu. Từ khi sinh ra con giáp này có thể sinh ra trong hoàn cảnh không sung túc nhưng không bao giờ phó mặc cuộc đời cho số phận mà không ngừng vươn lên tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tử vi trong cuối năm Nhâm Dần người tuổi Dậu sẽ bước vào một giai đoạn mới cuộc sống của tuổi Dậu sẽ thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đây chính là thời gian tuổi Dậu bước qua những tai ương, của nạn tậm tai và là thời gian đáng mong chờ với người tuổi Dậu. Những khó khăn tồn đều được giải quyết ổn thỏa, công việc thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu như ở thời điểm giữa năm, cuộc sống chưa có thăng hoa thì cuối năm, sự nghiệp sẽ có chuyển biến tích cực, có cơ hội phát tài giàu có.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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