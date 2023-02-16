Dự đoán thứ Sáu và thứ Bảy (17/2, 18/2) là đỉnh điểm giàu sang của 3 con giáp, tiền chất đống trong két, tiêu xài thoải mái

Tâm linh - Tử vi 16/02/2023 16:43

Tử vi cho biết, bước sang thứ Sáu và thứ Bảy, 3 con giáp này chuẩn bị đón thời kỳ đỉnh điểm giàu sang. Tiền bạc dư dôi, vận may ngập lối, thoải mái tiêu xài.

Tuổi Dậu

Bước sang thứ Sáu và thứ Bảy dự đoán là thời gian hoàng kim của tuổi Dậu, đặc biệt là trong công việc. Tuổi Dậu tìm được cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, làm gì cũng ra tiền, thăng chức bất ngờ. Nếu con giáp này có dự án làm riêng kinh doanh thì cũng bùng nổ khởi sắc.

Tử vi còn cho biết, tuổi Dậu nên tin tưởng vào khả năng của bản thân, đừng bỏ qua những cơ hội quý giá trước mắt. Với bản tính chăm chỉ, siêng năng thì cuộc đời của tuổi Dậu về phần tiền bạc chảy vào túi liên tục, không phải lo thiếu thốn.

Dự đoán thứ Sáu và thứ Bảy (17/2, 18/2) là đỉnh điểm giàu sang của 3 con giáp, tiền chất đống trong két, tiêu xài thoải mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho biết, bước sang thứ Sáu và thứ Bảy, tuổi Thân sẽ nhận được phước đức từ ơn trên. Vận may của tuổi Thân bùng nổ, làm gì cũng thuận lợi. Nhất là người kinh doanh buôn bán sẽ gặp được quý nhân, có được hợp đồng tiền tỷ.

Tuổi Thân làm công ăn lương sẽ có nhiều vận may, cùng tinh thần sảng khoái, làm gì cũng đạt hiệu quả cao. Con giáp này còn được cấp trên trọng dụng. Tuổi Thân nên dồn hết sức vào thời điểm này để làm ăn, thành quả thu về sẽ khiến họ bất ngờ.

Dự đoán thứ Sáu và thứ Bảy (17/2, 18/2) là đỉnh điểm giàu sang của 3 con giáp, tiền chất đống trong két, tiêu xài thoải mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi con giáp, bước sang thứ Sáu và thứ Bảy, tuổi Thìn tài lộc thịnh vượng. Con giáp này làm gì cũng thành công, còn được quý nhân giúp sức, vận trình hanh thông rực rỡ. Người tuổi Thìn kinh doanh sẽ thu về lợi nhuận khổng lồ, tiền bạc dư dôi.

Người tuổi Thìn sẽ được Cát tiên soi sáng, do đó sẽ có được vô vàn bản hợp đồng, cơ hội mới để thể hiện bản thân cũng như gặt hái được nhiều thành công. Trong thời gian này, những người tuổi Thìn càng chăm chỉ thì càng thăng tiến. Đặc biệt, người tuổi Thìn càng chịu khó, cần cù thì chẳn mấy chốc cuộc đời của con giáp may mắn này sẽ phất lên nhanh chóng.

Dự đoán thứ Sáu và thứ Bảy (17/2, 18/2) là đỉnh điểm giàu sang của 3 con giáp, tiền chất đống trong két, tiêu xài thoải mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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