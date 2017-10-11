Dù nghèo đến mấy, phụ nữ nhất định phải mua cho mình một chiếc vòng bạc và đây là lý do

Chúng ta thường chỉ xem vòng tay như một phụ kiện nên không chú trọng đến việc lựa chọn chất liệu và cách đeo. Trên thực tế, việc đeo vòng tay đúng cách có thể giúp bạn thu hút thêm nhiều may mắn về tài lộc, xua đi những điều không may.

Khi tham dự các cuộc họp, hội nghị quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp, lợi ích của bản thân hay đến những nơi cần phải có sự may mắn, bạn nên đeo chúng bên tay trái.

Vòng bạc là một trong những vật dụng phong thủy được nhiều người ưa thích vì nó có thể giúp chủ nhân giải trừ vận xấu, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Để phát huy hết tác dụng, bạn nên chú ý những điều sau:

Theo các chuyên gia phong thủy, bạn nên đeo vòng bạc ở tay phải khi đi thăm mộ, vào bệnh viện hay đi đêm trong rừng sâu. Ngoài ra, nếu phải đến những nơi đông người, hỗn loạn, bạn cũng nên đeo vòng bạc ở tay phải để tránh điều không may và có thể gặp rủi hóa lành.

Công dụng với sức khỏe

Bạc có thể khử trùng, giúp chống lại một số loại vi khuẩn, virus và nấm. Bên cạnh đó, kim loại này còn có thể cân bằng các yếu tố khác trong cơ thể nên nó mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người.

Ngoài ra đeo vòng bạc sẽ có tác dụng giải hàn khí và phòng chống một số bệnh lúc thời tiết trở lạnh. Một số nghiên cứu khoa học cho biết nhẫn bạc, vòng bạc có thể giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp.

Ngày xưa, bạc được các giai cấp quý tộc sử dụng rộng rãi vì nó có thể phản ứng với độc tố. Khi gặp một số chất độc hại, bạc sẽ đổi màu vì vậy họ dùng bạc để kiểm tra độc lúc cần.

Bên cạnh đó, sự ma sát giữa vòng bạc và da sẽ góp phần kích thích huyệt vị, kinh mạch ở cổ tay góp phần làm cho máu ở khu vực này lưu thông dễ dàng. Nhờ đó, các tế bào da cũng mềm hơn, tuyến mồ hôi được khơi thông, kích thích sự trao đổi chất trên cơ thể.

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