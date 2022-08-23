Dự đoán vận may của 3 con giáp Tị, Ngọ, Tý trong tuần mới (22-28/08/2022)

Tuổi Tị may mắn được Thái Âm nâng đỡ nên tuần mới này bớt khó khăn hơn hẳn. Bạn cứ sống bình ổn, không sân si thì không ai có thể làm khó được bạn.

Công việc thuận lợi, miễn bạn làm ăn lương thiện không lừa dối ai thì sẽ được phù hộ. Ngoài ra, bạn cũng hãy chủ động trong mọi việc, không cần phải nhờ cậy vào ai thì sẽ nhanh chóng thu được kết quả xứng đáng. Người làm công ăn lương có thể sẽ được trả lương sớm hơn dự định hoặc được thưởng nóng. Người làm ăn kinh doanh cũng được khách hàng ủng hộ nhiều hơn bình thường nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tình cảm thăng hoa, con giáp may mắn tuần này khéo cư xử nên được mọi người yêu mến. Các bạn độc thân dễ có mối làm quen qua lời giới thiệu từ người quen. Người đã có đôi thì nhân duyên thắm nồng, vợ chồng hiểu ý nhau mà không cần phải cất lời.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường ngay thẳng, thật thà, có bộ óc linh hoạt, hóm hỉnh, có năng lực và không buông bỏ dù có gặp bất cứ khó khăn nào. Điều đó khiến những người thuộc con giáp này dễ đạt được mục tiêu của mình. Chưa kể, họ còn rất tiết kiệm và thực dụng.

Trong tuần tới, người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, được hái nhiều trái ngọt, may mắn, tài lộc tới dồn dập. Dù vậy, bạn cần lưu ý những dự án đầu tư mạo hiểm, đừng quá tham lam, kết quả mới như ý.

Vận may đến, bạn hãy nắm bắt cơ hội xoay chuyển tình thế. Tuổi Tý tuần tới cũng được quý nhân giúp đỡ. Sự sáng tạo và ý tưởng bạn đưa ra được ghi nhận và phát huy trong công việc.

Sức khỏe người tuổi Tý những ngày này cũng rất dồi dào, tràn đầy năng lượng. Chuyện tình cảm suôn sẻ như ý.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có một tuần khá vất vả nhưng công sức bạn bỏ ra sẽ thu được lợi lớn, càng chịu khó bươn chải đi lại càng thuận lợi hơn người.

Công việc trong tuần cực lợi cho những bạn hay di chuyển, đi công tác, đi bán hàng hoặc xuất ngoại. Vì thế, việc gì bạn cũng cứ xông xáo mà làm, bạn sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu. Tiền bạc thì lưu động, biến chuyển khá nhanh. Con giáp này làm tới đâu tốt tới đó, kiên trì ắt được hưởng một khoản xứng đáng.

Tình cảm phát triển khá hài hòa khi bạn được lòng mọi người xung quanh, việc có đến với ai hay không là hoàn toàn phụ thuộc ở bạn. Bên cạnh đó, bản mệnh hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, đặc biệt là quan tâm nhiều đến cha mẹ.

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