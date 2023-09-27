Dự đoán tuần đầu tháng 10, 3 con giáp đón bạc vàng ồ ạt, tha hồ hốt tiền, nợ nần trả sạch, mọi việc thuận theo ý muốn

Tử vi dự đoán, trong tuần đầu tháng 10, sẽ có 3 con giáp may mắn, giàu sang phú quý.

Tuổi Dần Người tuổi Hổ sinh ra đã thông minh hơn người. Lớn lên lại thêm nỗ lực phấn đầu không ngừng nên thường dễ thành công. Dù làm nghề gì thì họ cũng dễ thích nghi và khẳng định được chỗ đứng của mình. Khó khăn chỉ là bước đệm để họ thành công sau này. Trong tuần đầu tháng 10, tuổi Dần sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sự nhanh nhạy của họ là tiền đề giúp họ bội thu tài lộc. Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình. Họ dễ thăng quan tiến chức, dành nhiều bổng lộc.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Tuổi Sửu vốn tính cách chăm chỉ, chịu khó. Họ luôn cố gắng hết sức trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này sẽ không ngừng phấn đấu để hoàn thành mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Trong tuần đầu tháng 10, vận trình của con giáp tuổi Sửu sẽ được cải thiện đáng kể. Đây là lúc tốt nhất để bạn phát triển sự nghiệp, không những thế còn được quý nhân giúp đỡ. Nnhững người bạn thuộc con giáp Sửu sẽ có tài lộc vượng. Từ đó, tài sản dự kiến sẽ gia tăng vượt kì vọng.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Tuổi Dậu có năng lực và sự kiên trì. Con giáp này không ngại khó, ngại khổ trong bất cứ việc gì. Cộng thêm với một chút may mắn, tuổi Dậu có thể đạt được những thành tựu tốt trong sự nghiệp. Mặc dù thời gian trước, những bạn tuổi Dậu tài vận tổng thể có biến động lớn nhưng trong tuần đầu tháng 10, những con giáp này sẽ mở ra thời kỳ thịnh vượng nhất một lần nữa. Dự kiến tài sản của gia đình sẽ vượt quá ngoài tưởng tượng. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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