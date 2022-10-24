Dự đoán tuần cuối của tháng 10 (24/10-30/10): Trời cao che chở, 3 con giáp vàng đầy kho tiền đầy túi, làm ăn suôn sẻ phát đạt, vận trình thăng hạng

Tuổi Dần Tử vi tuần mới (24 - 30/10) cho thấy, các phương diện cuộc sống của Dần chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Nhờ có Thần Tài phù trợ mà tài lộc của Dần trở nên hanh thông. Các kế hoạch đầu tư của Dần phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy. Dần vốn quyết đoán, tự tin và biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân. Trong thời gian tới, sự giàu có của Dần rất mạnh mẽ, chủ yếu là dựa vào các quý nhân. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên công việc của con giáp này tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật, tăng lương cũng không thành vấn đề.

Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của Hổ sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt của mình, dù không cần dựa dẫm vào người khác thì Dần cũng có thể làm nên đại nghiệp. Tử vi tuần mới (24 - 30/10) cho thấy, các phương diện cuộc sống của Dần chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Nhờ có Thần Tài phù trợ mà tài lộc của Dần trở nên hanh thông. Ảnh minh họa Tuổi Sửu Những người sinh năm Sửu tính tình hiền lành, điều đạm. Họ có khả năng suy nghĩ linh hoạt và luôn kiên trì, điềm tĩnh trong quá tình giải quyết vấn đề. Người tuổi này vốn nhận phúc khí bẩm sinh, làm chuyện gì cũng gặp những điều may mắn.

Tuần cuối của tháng 10, người tuổi Sửu có tài lộc ngày càng vượng, sự nghiệp ngày càng hanh thông. Công việc của họ ngày một suôn sẻ, mang lại nguồn thu cao hơn thấy rõ. Con giáp này cũng nhận được cơ hội hợp tác làm ăn, phát tài nhanh chóng. Không những thế, người tuổi Sửu vẫn còn cô đơn sẽ sớm tìm được bờ vai chia sẻ. Sửu cố gắng nỗ lực trong công việc nên thu nhập bắt đầu tăng dần. Tài lộc của họ dồi dào hơn trước, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Con giáp tuổi Sửu được quý nhân phù trợ, công việc thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dôi dư hơn nhiều. Sửu cố gắng nỗ lực trong công việc nên thu nhập bắt đầu tăng dần. Tài lộc của họ dồi dào hơn trước, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Con giáp tuổi Sửu được quý nhân phù trợ, công việc thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dôi dư hơn nhiều. Ảnh minh họa Tuổi Hợi Tuần cuối cùng của tháng 10 này với tuổi Hợi là thiên thời địa lợi nhân hòa giúp họ thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Những ngày sắp tới, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, tài vận dồi dào và tâm trạng luôn phơi phới. Trời sinh những người tuổi Hợi vốn nhân hậu, hiền lành, họ là những người quan trọng tình cảm hơn là vật chất nhưng lại được trời ban nhiều phước lành, quý nhân cũng luôn bên cạnh giúp cuộc sống của họ thăng hoa viên mãn. Tử vi học có nói, bước vào tuần mới này cuộc sống tuổi Hợi cũng có nhiều biến động, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đang có những chuyển biến tích cực. Tuổi Hợi càng làm việc càng tìm được cơ hội tốt, thần tài và quý nhân tề tựu giúp họ giải quyết khó khăn, và tạo điều kiện để thăng hoa vào thời gian sau. Tuần cuối cùng của tháng 10 này với tuổi Hợi là thiên thời địa lợi nhân hòa giúp họ thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Những ngày sắp tới, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, tài vận dồi dào và tâm trạng luôn phơi phới. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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