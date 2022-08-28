Dự đoán tử vi tháng 9 dương lịch: Tam hợp cầu may, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, ngồi êm trên đống tiền, sự nghiệp rộng cửa thăng quan

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 15:21

Tử vi tháng 9 dự đoán, nhờ có vận may đeo bám nên 3 con giáp dưới đây sẽ tha hồ hốt bạc, nhà cửa ngập trong biển tiền.

Tuổi Dần

Tử vi đã chỉ rõ, trong tháng 9 dương lịch, người tuổi Dần sẽ may mắn có tiền xài phủ phê, không phải lo nghĩ quá nhiều. Do vậy, con giáp này chỉ cần luôn phấn đấu, chăm chỉ lao động thì tài lộc tự khắc sẽ chui vào túi ào ào như thác đổ.

Bên cạnh đó, nếu muốn mở rộng kinh doanh thì người cầm tinh con hổ phải bắt tay vào ngay bởi vận may bỏ lỡ thì không biết bao giờ mới trở lại. Đây chính là lúc cho con giáp này tạo thành công trong sự nghiệp và sớm khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực đeo đuổi.

Dự đoán tử vi tháng 9 dương lịch: Tam hợp cầu may, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, ngồi êm trên đống tiền, sự nghiệp rộng cửa thăng quan - Ảnh 1
Tử vi đã chỉ rõ, trong tháng 9 dương lịch, người tuổi Dần sẽ may mắn có tiền xài phủ phê, không phải lo nghĩ quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tháng 9/2022, con giáp tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt từ quý nhân phương xa. Những người này sẽ giúp Mùi xây dựng cơ ngơi ổn định và giải quyết mọi rắc rối một cách êm đẹp. Nhờ vậy mà tài vận của người tuổi Mùi ngày càng dồi dào, thăng tiến vùn vụt.

Chỉ trong thời gian ngắn, con giáp này sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc. Với sự quyết tâm không ngừng, tuổi Mùi sẽ có cuộc sống phú quý và nhà cửa ngập trong biển tiền khiến nhiều người phải ghen tị.

Dự đoán tử vi tháng 9 dương lịch: Tam hợp cầu may, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, ngồi êm trên đống tiền, sự nghiệp rộng cửa thăng quan - Ảnh 2
Trong tháng 9/2022, con giáp tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt từ quý nhân phương xa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng tháng 9/2022, nhờ hưởng phúc Tổ Tiên và Thần Phật phù hộ nên sự nghiệp của con giáp tuổi Tý thăng tiến nhanh chóng, đạt được vô số kỳ tích trong công việc. Vì vậy, việc tăng lương, tăng thưởng, tăng chức đương nhiên sẽ xảy ra khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con giáp này cũng hết sức hòa đồng, vui vẻ nên có được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Cao nhân dẫn đường chỉ lối nên người tuổi Tý sẽ có cơ hội kiếm lợi nhuận lớn từ việc đầu tư và không cần lo nghĩ về tài chính.

Dự đoán tử vi tháng 9 dương lịch: Tam hợp cầu may, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, ngồi êm trên đống tiền, sự nghiệp rộng cửa thăng quan - Ảnh 3
Đúng tháng 9/2022, nhờ hưởng phúc Tổ Tiên và Thần Phật phù hộ nên sự nghiệp của con giáp tuổi Tý thăng tiến nhanh chóng, đạt được vô số kỳ tích trong công việcẢnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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