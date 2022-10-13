Những người tuổi Mão vốn thông minh, luôn ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ kẻ yếu. Chính vì vậy, xung quanh tuổi Mão luôn có anh em tốt. Cho dù gặp bất cứ khó khăn gì chỉ cần họ mở lời, luôn có quý nhân xuất hiện giúp đỡ họ.

Tử vi dự báo ngày mai (14/10), con giáp này sẽ được sếp trên coi trọng và làm chỗ dựa cho họ khi thể hiện năng lực lãnh đạo và chỉ huy nhóm của mình. Không những vậy tình hình tài chính của tuổi Mão cũng không thể thuận lợi hơn với hàng loạt các khoản thu nhập ồ ạt lấp đầy hầu bao của bạn. Tuổi Mão có thể thỏa sức mua sắm, chi tiêu mà không phải bận tâm quá nhiều đến giá cả.

Tử vi 12 con giáp thì người tuổi Tuất là con giáp có vẻ ngoài thu hút. Nữ tuổi Tuất thì xinh đẹp bội phần, nam tuổi Tuất thì vừa điển trai lại còn có tài lãnh đạo giỏi khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ.

Tử vi dự báo ngày mai (14/10), công việc của Tuất sẽ muôn phần như ý, tài chính bùng nổ. Những số tiền mà Tuất đầu tư cho dự án của mình sẽ đổ lãi về liên tục giúp bạn có thể thực hiện được những ước mơ mà mình mong muốn.

Đường tình duyên của Tuất trong ngày mai (14/10), cũng vô cùng rực rỡ. Người tuổi Tuất nếu còn độc thân sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp. Những ai đã có đôi có cặp thì tình cảm sẽ ngày càng thăng hoa, mặn nồng. Những người đã có gia đình thì vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc thăng hoa không ai sánh bằng.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia tử vi số học thì trong năm nay là năm tuổi của những người tuổi Sửu, nên họ sẽ có hạn Thái Tuế, con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi tuổi Sửu phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

Thậm chí, vào những tháng xung hạn của mình, tuổi Sửu còn phải lao đao đối phó với tiểu nhân, công việc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do Tân thuộc Kim nên cũng có thể trợ giúp phần nào cho Sửu, và tháng 10 này chính là thời điểm tuổi Sửu được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải vào khoảng thời gian giữa năm nay. Đặc biệt, nếu người tuổi Sửu chăm chỉ làm ăn thì ví tiền cũng sễ lên vô cùng nhanh chóng.

Tử vi học có nói, ngày mai (14/10), tuổi Sửu sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, tuổi Sửu nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo