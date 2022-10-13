Dự đoán tử vi ngày mai (14/10), Cát Tinh soi chiếu, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận hanh thông, tiền vàng rủng rỉnh, may mắn ngút trời, giàu hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 21:37

Tử vi cho biết, ngày mai (14/10), 3 con giáp giàu nhanh lên như diều gặp gió cuộc sống vô cùng giàu sang sung túc, viên mãn đủ đầy.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão vốn thông minh, luôn ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ kẻ yếu. Chính vì vậy, xung quanh tuổi Mão luôn có anh em tốt. Cho dù gặp bất cứ khó khăn gì chỉ cần họ mở lời, luôn có quý nhân xuất hiện giúp đỡ họ.

Tử vi dự báo ngày mai (14/10), con giáp này sẽ được sếp trên coi trọng và làm chỗ dựa cho họ khi thể hiện năng lực lãnh đạo và chỉ huy nhóm của mình. Không những vậy tình hình tài chính của tuổi Mão cũng không thể thuận lợi hơn với hàng loạt các khoản thu nhập ồ ạt lấp đầy hầu bao của bạn. Tuổi Mão có thể thỏa sức mua sắm, chi tiêu mà không phải bận tâm quá nhiều đến giá cả.

Dự đoán tử vi ngày mai (14/10), Cát Tinh soi chiếu, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận hanh thông, tiền vàng rủng rỉnh, may mắn ngút trời, giàu hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Dự đoán tử vi ngày mai (14/10), Cát Tinh soi chiếu, tuổi Mão trúng số độc đắc, tài vận hanh thông, tiền vàng rủng rỉnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp thì người tuổi Tuất là con giáp có vẻ ngoài thu hút. Nữ tuổi Tuất thì xinh đẹp bội phần, nam tuổi Tuất thì vừa điển trai lại còn có tài lãnh đạo giỏi khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ.

Tử vi dự báo ngày mai (14/10), công việc của Tuất sẽ muôn phần như ý, tài chính bùng nổ. Những số tiền mà Tuất đầu tư cho dự án của mình sẽ đổ lãi về liên tục giúp bạn có thể thực hiện được những ước mơ mà mình mong muốn.

Dự đoán tử vi ngày mai (14/10), Cát Tinh soi chiếu, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận hanh thông, tiền vàng rủng rỉnh, may mắn ngút trời, giàu hết phần thiên hạ - Ảnh 2

Đường tình duyên của Tuất trong ngày mai (14/10), cũng vô cùng rực rỡ. Người tuổi Tuất nếu còn độc thân sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp. Những ai đã có đôi có cặp thì tình cảm sẽ ngày càng thăng hoa, mặn nồng. Những người đã có gia đình thì vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc thăng hoa không ai sánh bằng.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia tử vi số học thì trong năm nay là năm tuổi của những người tuổi Sửu, nên họ sẽ có hạn Thái Tuế, con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi tuổi Sửu phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

Thậm chí, vào những tháng xung hạn của mình, tuổi Sửu còn phải lao đao đối phó với tiểu nhân, công việc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do Tân thuộc Kim nên cũng có thể trợ giúp phần nào cho Sửu, và tháng 10 này chính là thời điểm tuổi Sửu được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải vào khoảng thời gian giữa năm nay. Đặc biệt, nếu người tuổi Sửu chăm chỉ làm ăn thì ví tiền cũng sễ lên vô cùng nhanh chóng.

Dự đoán tử vi ngày mai (14/10), Cát Tinh soi chiếu, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận hanh thông, tiền vàng rủng rỉnh, may mắn ngút trời, giàu hết phần thiên hạ - Ảnh 3

Tử vi học có nói, ngày mai (14/10), tuổi Sửu sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, tuổi Sửu nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi ngày mai thứ Sáu (14/10), Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp bỏ lại vận đen, khoác lên mình may mắn, tài lộc ùn ùn kéo vào nhà, muốn gì có đó, hốt vàng nạp bạc, rỉnh rỉnh tiêu pha

Tử vi ngày mai thứ Sáu (14/10), Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp bỏ lại vận đen, khoác lên mình may mắn, tài lộc ùn ùn kéo vào nhà, muốn gì có đó, hốt vàng nạp bạc, rỉnh rỉnh tiêu pha

Tử vi dự báo, ngày mai thứ Sáu (14/10), 3 con giáp này có may mắn về tiền bạc, hữu duyên với kim tiền, nắm bắt cơ hội đầu tư, phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi dự báo Tử vi dự báo ngày mai (14/10) 3 con giáp trúng số độc đắc con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 28 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 28 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 28 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 28 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng