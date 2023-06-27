Dự đoán tử vi ngày 28, 29 và 30/6: 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, vận thế vượng phát, tài phú dồi dào, cầu duyên hữu duyên, cầu danh được danh

Tâm linh - Tử vi 27/06/2023 15:35

Tử vi con giáp dự đoán, 3 con giáp dưới đây khẳng định được vị trí của bản thân trong công việc vào ngày 28, 29 và 30/6, liên tục nhận phúc báo về tiền bạc, chính thức đổi đời.

Tuổi Thìn

Ngày 28, 29 và 30/6 là thời điểm đánh dấu sự thay đổi chuyện mình vận mệnh của người tuổi Thìn. Những khó khăn tài chính trước đây sẽ được bạn giải quyết hoàn toàn trong thời điểm này. Sự nghiệp hanh thông, thu nhập cũng theo chiều hướng đi lên nhanh chóng. Thậm chí, với một số người, cơ hội đổi đời có thể xuất hiện chỉ sau 1 đêm. Trong công việc cũng như cuộc sống, mỗi khi gặp khó khăn, tưởng chừng sắp thất bại thì quý nhân lại xuất hiện, đưa tay giúp đỡ, giúp con giáp này tìm được đường hướng giải quyết.

Không chỉ được quý nhân phù trợ mà may mắn cũng sẽ ùn ùn kéo tới với con giáp này trong 3 ngày trên. Theo tử vi phương Đông, thời gian tới người tuổi Thìn sẽ gặp rất nhiều thuận lợi, mưu sự tất thành, không gặp phải trở ngại gì đáng kể. Nhờ có Thần Tài chiếu mệnh nên tiền bạc cứ thế kéo đến với người tuổi Thìn, thậm chí đôi khi tin vui tới tấp khiến con giáp này cũng không khỏi ngỡ ngàng. Hãy yên tâm phấn đấu lao động, thành quả sẽ được đền đáp xứng đáng.

Dự đoán tử vi ngày 28, 29 và 30/6: 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, vận thế vượng phát, tài phú dồi dào, cầu duyên hữu duyên, cầu danh được danh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi phương Đông thì vào ngày 28, 29 và 30/6 này tuổi Hợi phải gánh vác rất nhiều trọng trách trên vai, đi kèm với nó là áp lực lớn đến không ngờ. Con giáp này luôn có ý thức tự mình cố gắng, làm việc hết mình để giải quyết những vấn đề thuộc về mình.

Song công việc cũng có lúc cần có sự hợp tác với người khác và trong tháng này tuổi Hợi không cần phải lo lắng vì gặp phải người không phù hợp. Quý nhân sẽ giúp cho bản mệnh vượt qua khó khăn, chiến thắng thách thức. Về cơ bản vẫn là tuổi Hợi nỗ lực bằng chính sức mình, nhưng có người nâng đỡ bao giờ cũng thuận lợi hơn nhiều phần.

Dự đoán tử vi ngày 28, 29 và 30/6: 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, vận thế vượng phát, tài phú dồi dào, cầu duyên hữu duyên, cầu danh được danh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp, tuổi Dậu luôn được xem là con giáp có số mệnh giàu có và sẽ tận hưởng được cuộc sống sung túc. Thuở thiếu niên, đa số những người tuổi Dậu phải bôn ba, bươn chải để tự lo cho cuộc sống của mình, bên cạnh họ không có một ai hậu thuẫn nhưng họ vẫn vượt qua ngoạn mục bằng nghị lực phi thường.

Tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, biết vươn lên trong cuộc sống và không đầu hàng trước số phận. Dù cuộc sống bây giờ không như mong muốn nhưng cũng đừng lo lắng, vào ngày 28, 29 và 30/6, các vị thần may mắn và thần tài sẽ chiếu cố tuổi Dậu.

Từ sự nghiệp, hôn nhân đến tài vận, tất cả đều viên mãn tốt đẹp. Đặc biệt, đối với những người tuổi Dậu kết hôn trễ thì càng về sau họ lại càng giàu có hơn, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì.

Dự đoán tử vi ngày 28, 29 và 30/6: 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, vận thế vượng phát, tài phú dồi dào, cầu duyên hữu duyên, cầu danh được danh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Điểm danh các con giáp sau 72h nữa cực kỳ may mắn, được cát tinh trên cao chiếu rọi, kế hoạch diễn ra suôn sẻ, dễ dàng đạt được những điều mình muốn

Điểm danh các con giáp sau 72h nữa cực kỳ may mắn, được cát tinh trên cao chiếu rọi, kế hoạch diễn ra suôn sẻ, dễ dàng đạt được những điều mình muốn

Sau 72h nữa tiếp theo cần kể đến, thần May Mắn đã che chở cho những con giáp này đường tài lộc vô cùng hanh thông, suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 28/6 tử vi hàng 29/6 tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 43 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay