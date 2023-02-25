Dự đoán tử vi ngày 27/2, 28/2: Tam hợp cầu may, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, ngồi êm trên đống tiền, sự nghiệp rộng cửa thăng quan

Tâm linh - Tử vi 25/02/2023 20:54

Tử vi dự đoán, trong ngày 27/2, 28/2 nhờ có vận may đeo bám nên 3 con giáp dưới đây sẽ tha hồ hốt bạc, nhà cửa ngập trong biển tiền.

Tuổi Dần

Tử vi đã chỉ rõ, trong ngày 27/2, 28/2, người tuổi Dần sẽ may mắn có tiền xài phủ phê, không phải lo nghĩ quá nhiều. Do vậy, con giáp này chỉ cần luôn phấn đấu, chăm chỉ lao động thì tài lộc tự khắc sẽ chui vào túi ào ào như thác đổ.

Bên cạnh đó, nếu muốn mở rộng kinh doanh thì người cầm tinh con hổ phải bắt tay vào ngay bởi vận may bỏ lỡ thì không biết bao giờ mới trở lại. Đây chính là lúc cho con giáp này tạo thành công trong sự nghiệp và sớm khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực đeo đuổi.

Dự đoán tử vi ngày 27/2, 28/2: Tam hợp cầu may, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, ngồi êm trên đống tiền, sự nghiệp rộng cửa thăng quan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày 27/2, 28/2, con giáp tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt từ quý nhân phương xa. Những người này sẽ giúp Mùi xây dựng cơ ngơi ổn định và giải quyết mọi rắc rối một cách êm đẹp. Nhờ vậy mà tài vận của người tuổi Mùi ngày càng dồi dào, thăng tiến vùn vụt.

Chỉ trong thời gian ngắn, con giáp này sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc. Với sự quyết tâm không ngừng, tuổi Mùi sẽ có cuộc sống phú quý và nhà cửa ngập trong biển tiền khiến nhiều người phải ghen tị.

Dự đoán tử vi ngày 27/2, 28/2: Tam hợp cầu may, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, ngồi êm trên đống tiền, sự nghiệp rộng cửa thăng quan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong ngày 27/2, 28/2, nhờ hưởng phúc Tổ Tiên và Thần Phật phù hộ nên sự nghiệp của con giáp tuổi Tý thăng tiến nhanh chóng, đạt được vô số kỳ tích trong công việc. Vì vậy, việc tăng lương, tăng thưởng, tăng chức đương nhiên sẽ xảy ra khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con giáp này cũng hết sức hòa đồng, vui vẻ nên có được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Cao nhân dẫn đường chỉ lối nên người tuổi Tý sẽ có cơ hội kiếm lợi nhuận lớn từ việc đầu tư và không cần lo nghĩ về tài chính.

Dự đoán tử vi ngày 27/2, 28/2: Tam hợp cầu may, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, ngồi êm trên đống tiền, sự nghiệp rộng cửa thăng quan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày 27/2, 28/2: TOP 3 con giáp chất lúa đầy bồ, may mắn như chuột sa chĩnh vàng, tiền nhiều không kể xiết

Đúng ngày 27/2, 28/2: TOP 3 con giáp chất lúa đầy bồ, may mắn như chuột sa chĩnh vàng, tiền nhiều không kể xiết

Tử vi dự đoán 3 con giáp dưới đây sẽ vô cùng may mắn, vạn sự hanh thông khi bước sang ngày 27/2 và 28/2.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 2 tử vi đầu tháng 3 tử vi ngày 25/2/2023 tu vi 12 con giap tử vi 12 con giap 25/2/2023 tu vi hang ngay tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể