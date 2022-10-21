Dự đoán tử vi chiều tối nay (21/10): 3 con giáp xui xẻo trăm bề, công việc dễ bị tiểu nhân ám hại, có điềm báo mất tiền, chớ nên chủ quan

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 13:45

Dự đoán tử vi chiều tối ngày hôm nay (21/10) chỉ điểm 3 con giáp sau gặp xui xẻo trăm bề, công việc dễ bị tiểu nhân ám hại, có điềm báo mất tiền, chớ nên chủ quan

Tuổi Mão

Xem bói tử vi chiều tối thứ sáu ngày 21/10/2022 của 12 con giáp cho biết đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão trong ngày mới gặp rắc rối, lại bị gây cản trở nên khá khó khăn. Dù con giáp này có năng lực tốt, làm việc không tồi lại có quý nhân giúp đỡ nhưng cũng chính vì thế mà kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kị, tung lời đồn đoán vô căn cứ ảnh hưởng tới uy tín của bản mệnh.

Do áp lực từ phía bên ngoài nên con giáp này bị xao nhãng, không quá chú tâm tới chuyện kiếm tiền nên tài lộc chỉ giữ ở mức trung bình. Nếu cứ giữ tâm trạng này thì người tuổi Mão sẽ bị thua thiệt hơn đấy, hãy cứ làm tốt công việc của mình, bảo vệ nguồn thu nhập thì chẳng ai làm gì được bản mệnh đâu.

Dự đoán tử vi chiều tối nay (21/10): 3 con giáp xui xẻo trăm bề, công việc dễ bị tiểu nhân ám hại, có điềm báo mất tiền, chớ nên chủ quan - Ảnh 1
Xem bói tử vi chiều tối thứ sáu ngày 21/10/2022 của 12 con giáp cho biết đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão trong ngày mới gặp rắc rối, lại bị gây cản trở nên khá khó khăn. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong chiều tối ngày hôm nay diễn ra bấp bênh vất vả. Điềm báo trong ngày sẽ có mâu thuẫn do xung đột ý kiến tạo nên, tuổi Tỵ vì không kiểm soát tốt cảm xúc mà nói lời khó nghe làm mất lòng nhiều người. Khuyên con giáp này nên có sự ứng biến linh hoạt và xử lý vấn đề thông minh hơn. Đừng quên tìm đến sự trợ giúp của những người bên cạnh nếu như cảm thấy quá bế tắc.

Vận trình tài lộc dễ gặp bất lợi. Đây không phải thời điểm thuận lợi để con giáp này tính tới việc mở rộng quy mô làm ăn hay đầu tư. Trước mỗi quyết định quan trọng, để hạn chế rủi ro thì nên tìm đến sự hỗ trợ của những người xung quanh. Sự chủ quan và hiếu thắng có thể sẽ gây ra những thất thoát nghiêm trọng trên phương diện tài chính.

Dự đoán tử vi chiều tối nay (21/10): 3 con giáp xui xẻo trăm bề, công việc dễ bị tiểu nhân ám hại, có điềm báo mất tiền, chớ nên chủ quan - Ảnh 2
Vận trình tài lộc dễ gặp bất lợi. Đây không phải thời điểm thuận lợi để con giáp này tính tới việc mở rộng quy mô làm ăn hay đầu tư. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay vào lúc chiều tối diễn ra khó khăn. Con giáp này làm việc hăng say nhưng hơi tùy tiện, xa rời thực tế, hành động theo cảm hứng nhất thời nên không coi trọng nguyên tắc, kỷ luật. Đây cũng chính là lý do khiến việc hợp tác của bản mệnh với những người khác không đạt hiệu quả như mong muốn và có thể tranh cãi với mọi người.

Bản mệnh nên lưu ý hơn tới việc quản lý tài chính vì có họa mất tiền xảy ra. Mặc dù tuổi Dậu kiếm được không ít nhưng do chưa biết cách thu xếp, đầu tư không hợp lý, chi tiêu quá đà nên cũng không tích lũy được nhiều, nếu không điều chỉnh sớm thời gian tới sẽ túng thiếu. Nếu lười biếng, ỷ lại thì còn tình hình tài chính còn đi xuống, hao hụt vào khoản tiền tiết kiệm khá nhiều.

Dự đoán tử vi chiều tối nay (21/10): 3 con giáp xui xẻo trăm bề, công việc dễ bị tiểu nhân ám hại, có điềm báo mất tiền, chớ nên chủ quan - Ảnh 3
Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay vào lúc chiều tối diễn ra khó khăn. Con giáp này làm việc hăng say nhưng hơi tùy tiện, xa rời thực tế, hành động theo cảm hứng nhất thời nên không coi trọng nguyên tắc, kỷ luật. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Từ sau ngày 18/10, 3 con giáp quan lộ thăng tiến, thuận lợi hơn người, tiền của dư dôi, cầu được ước thấy

Từ sau ngày 18/10, 3 con giáp quan lộ thăng tiến, thuận lợi hơn người, tiền của dư dôi, cầu được ước thấy

Tử vi cho biết, 3 con giáp này từ sau ngày 18/10 quan lộ thăng tiến, thuận lợi hơn người, tiền của dư dôi, cầu được ước thấy

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 47 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông