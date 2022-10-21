Dự đoán tử vi chiều tối nay (21/10): 3 con giáp xui xẻo trăm bề, công việc dễ bị tiểu nhân ám hại, có điềm báo mất tiền, chớ nên chủ quan

Dự đoán tử vi chiều tối ngày hôm nay (21/10) chỉ điểm 3 con giáp sau gặp xui xẻo trăm bề, công việc dễ bị tiểu nhân ám hại, có điềm báo mất tiền, chớ nên chủ quan

Tuổi Mão Xem bói tử vi chiều tối thứ sáu ngày 21/10/2022 của 12 con giáp cho biết đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão trong ngày mới gặp rắc rối, lại bị gây cản trở nên khá khó khăn. Dù con giáp này có năng lực tốt, làm việc không tồi lại có quý nhân giúp đỡ nhưng cũng chính vì thế mà kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kị, tung lời đồn đoán vô căn cứ ảnh hưởng tới uy tín của bản mệnh. Do áp lực từ phía bên ngoài nên con giáp này bị xao nhãng, không quá chú tâm tới chuyện kiếm tiền nên tài lộc chỉ giữ ở mức trung bình. Nếu cứ giữ tâm trạng này thì người tuổi Mão sẽ bị thua thiệt hơn đấy, hãy cứ làm tốt công việc của mình, bảo vệ nguồn thu nhập thì chẳng ai làm gì được bản mệnh đâu.

Xem bói tử vi chiều tối thứ sáu ngày 21/10/2022 của 12 con giáp cho biết đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão trong ngày mới gặp rắc rối, lại bị gây cản trở nên khá khó khăn. Ảnh minh họa Tuổi Tỵ Công việc của tuổi Tỵ trong chiều tối ngày hôm nay diễn ra bấp bênh vất vả. Điềm báo trong ngày sẽ có mâu thuẫn do xung đột ý kiến tạo nên, tuổi Tỵ vì không kiểm soát tốt cảm xúc mà nói lời khó nghe làm mất lòng nhiều người. Khuyên con giáp này nên có sự ứng biến linh hoạt và xử lý vấn đề thông minh hơn. Đừng quên tìm đến sự trợ giúp của những người bên cạnh nếu như cảm thấy quá bế tắc. Vận trình tài lộc dễ gặp bất lợi. Đây không phải thời điểm thuận lợi để con giáp này tính tới việc mở rộng quy mô làm ăn hay đầu tư. Trước mỗi quyết định quan trọng, để hạn chế rủi ro thì nên tìm đến sự hỗ trợ của những người xung quanh. Sự chủ quan và hiếu thắng có thể sẽ gây ra những thất thoát nghiêm trọng trên phương diện tài chính.

Vận trình tài lộc dễ gặp bất lợi. Đây không phải thời điểm thuận lợi để con giáp này tính tới việc mở rộng quy mô làm ăn hay đầu tư. Ảnh minh họa Tuổi Dậu Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay vào lúc chiều tối diễn ra khó khăn. Con giáp này làm việc hăng say nhưng hơi tùy tiện, xa rời thực tế, hành động theo cảm hứng nhất thời nên không coi trọng nguyên tắc, kỷ luật. Đây cũng chính là lý do khiến việc hợp tác của bản mệnh với những người khác không đạt hiệu quả như mong muốn và có thể tranh cãi với mọi người. Bản mệnh nên lưu ý hơn tới việc quản lý tài chính vì có họa mất tiền xảy ra. Mặc dù tuổi Dậu kiếm được không ít nhưng do chưa biết cách thu xếp, đầu tư không hợp lý, chi tiêu quá đà nên cũng không tích lũy được nhiều, nếu không điều chỉnh sớm thời gian tới sẽ túng thiếu. Nếu lười biếng, ỷ lại thì còn tình hình tài chính còn đi xuống, hao hụt vào khoản tiền tiết kiệm khá nhiều. Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay vào lúc chiều tối diễn ra khó khăn. Con giáp này làm việc hăng say nhưng hơi tùy tiện, xa rời thực tế, hành động theo cảm hứng nhất thời nên không coi trọng nguyên tắc, kỷ luật. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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