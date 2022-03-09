Dự đoán tử vi 3 con giáp tiền rơi vào nhà từ ngày 10/3 đến hết tháng, vận trình sáng rực, không gì lay động được

Tâm linh - Tử vi 09/03/2022 18:00

Có vận trình được mạ vàng vững chắc, 3 con giáp này được dự đoán tiền tài cứ thế tìm về, cả tháng sống trong thảnh thơi, sung sướng, mọi việc suôn sẻ, phát tài đáng mong chờ.

Tuổi Mùi

Tử vi từ ngày 10/3 dự đoán, vận thế của tuổi Mùi đi lên như diều gặp gió. Cát tinh chiếu rọi nên sự nghiệp vô cùng hanh thông, làm đâu thắng đó, đi đến đâu cũng gặp được cơ hội thành công, liên tiếp đón nhận tin vui về việc thăng tiến. Với phúc khí dồi dào, vận may gõ cửa, hoạnh tài của người tuổi Mùi vượng phát, các khoản đầu tư, kinh doanh liên tiếp đem đến nguồn thu, nguồn tiền bạc dồi dào. Sắp tới, họ sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái và tìm được giá trị cuộc sống đích thực.

Dự đoán tử vi 3 con giáp tiền rơi vào nhà từ ngày 10/3 đến hết tháng, vận trình sáng rực, không gì lay động được - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán từ 10/3 đến hết tháng, tuổi Mão có tài vận và sự nghiệp đặc biệt khởi sắc. Công việc của họ phát triển nhanh chóng nhờ được coi trọng nhìn nhận, từ đó họ có được trong tay những cơ hội, thời cơ vàng để đưa sự nghiệp lên tầm cao mới. Ngoài ra, do nhật chị ngũ hành tạo thành cục diện hỏa thổ sinh tài nên tiền bạc không còn vấn đề đau đầu của con giáp này nữa. Tiền bạc từ ba phương tám hướng sẽ liên tục chảy đầy túi, họ sẽ bước vào giai đoạn ăn nên làm ra, tài lộc vượng nhất, sự nghiệp vững vàng. Nếu nắm bắt được thời cơ tốt thì thời gian tới có sóng gió thế nào, họ cũng sẽ tự mình vượt qua.

Dự đoán tử vi 3 con giáp tiền rơi vào nhà từ ngày 10/3 đến hết tháng, vận trình sáng rực, không gì lay động được - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi từ ngày 10/3 đến hết tháng sẽ có khi tài khí vượng, phúc khí phát, họ sẽ nhanh chóng tìm ra cho bản thân cách thức kiếm tiền hiệu quả mang lại nguồn lợi nhuận kếch xù. Đặc biệt, đây lại là giai đoạn Nhật Nguyệt soi chiếu, nên họ được quý nhân phương xa tương trợ, nâng đỡ hết mình trong công việc. Từ đây, vận may của họ sẽ tăng vọt, cuộc sống vô cùng rủng rỉnh, tài lộc nở rộ, hanh thông, công việc suôn sẻ, phát tài, cuộc sống ngày càng suôn sẻ, sự nghiệp thăng hoa từng bước.

Dự đoán tử vi 3 con giáp tiền rơi vào nhà từ ngày 10/3 đến hết tháng, vận trình sáng rực, không gì lay động được - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

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