Dự đoán từ ngày 26/9 đến 6/10: Tài lộ vẫy gọi, 3 con giáp gánh vàng về nhà, vận đỏ cả tiền tài và công danh

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 05:01

Tử vi dự đoán, từ ngày 26/9 đến 6/10, 3 con giáp may mắn gặp nhiều điềm lành, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc nhuận phát đến ai ai cũng ghen tỵ.

Tuổi Tý

Dự đoán từ ngày 26/9 đến 6/10, người tuổi Tý không lúc nào được nhàn rỗi mà luôn tất bật với công việc. Con giáp may mắn có được nhiều cơ hội tỏa sáng nên đang cố gắng tận dụng hết mức có thể.

Trời không phụ người có lòng, Tý cứ việc phấn đầu, thành công nhất định sẽ mỉm cười với bạn. Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tài vận có nhiều khởi sắc. Trong giai đoạn này, bản mệnh kiếm tiền vô kể, số dư tài khoản tăng lên chẳng thấy điểm dừng.

Dự đoán từ ngày 26/9 đến 6/10: Tài lộ vẫy gọi, 3 con giáp gánh vàng về nhà, vận đỏ cả tiền tài và công danh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bước sang thời gian từ ngày 26/9 đến 6/10, người tuổi Thân vận trình đại cát, may mắn dạt dào. Con giáp có cơ hội lội ngược dòng ngoạn mục. Không những được Thần Tài chiếu cố mà con giáp này còn có quý nhân ở bên cạnh trợ giúp nên đánh đâu thắng đó, liên tiếp thu hái thành công.

Tài vận bùng nổ, tuổi Thân có nguồn thu nhập tốt, không lo thiếu thốn. Nếu cứ tiếp tục phấn đấu, con giáp có khả năng làm nên chuyện trong tương lai. Bản mệnh thoát ế thành công, sự nghiệp thăng tiến vượt xa ngoài mong đợi.

Dự đoán từ ngày 26/9 đến 6/10: Tài lộ vẫy gọi, 3 con giáp gánh vàng về nhà, vận đỏ cả tiền tài và công danh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi con giáp cho thấy, từ ngày 26/9 đến 6/10, người tuổi Tuất có nhiều điều hỷ, thuận lợi cả sự nghiệp và cuộc sống. Với dân kinh doanh, nếu đang có ý định đầu tư phát triển một dự án hay kế hoạch mới, bản mệnh hãy tiến hành ngay lúc này.

Vận trình may mắn, con giáp sẽ có khởi đầu thuận lợi hơn. Đối với người làm công ăn lương, bản mệnh có công việc yên ổn, tiền kiếm đều tay. Các mối quan hệ xã hội của Tuất trong giai đoạn này khá phát triển. Khả năng cao là con giáp có thể gặp được "nửa kia" như ý trong nay mai.

Dự đoán từ ngày 26/9 đến 6/10: Tài lộ vẫy gọi, 3 con giáp gánh vàng về nhà, vận đỏ cả tiền tài và công danh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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