Dự đoán từ ngày 2/10 đến 12/10: Trời ban điềm lành, 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, tiền chắn hết lối đi, gặp may mắn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 01/10/2023 07:45

Từ ngày 2/10 đến 12/10, những con giáp dưới đây sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng và có thời cơ thu hút về nhiều tài lộc tiền bạc.

Tuổi Dần

Từ ngày 2/10 đến 12/10, những người tuổi Dần sẽ có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc. Những người cầm tinh con Hổ đều là người biết quản lý tiền bạc chặt chẽ nên đã có được một khoản tiết kiệm kha khá.

Đặc biệt, con giáp này sẽ có cơ hội kiếm thêm nhiều tiền bạc ngoài lương, cuộc sống lên như diều gặp gió. Những ai còn làm công ăn lương vốn là người biết tích lũy, tích tiểu thành đại và chẳng bao giờ chê các khoản tiền nhỏ nên khoản tiền tiết kiệm cũng đủ thực hiện những dự định đã ấp ủ lâu.

Dự đoán từ ngày 2/10 đến 12/10: Trời ban điềm lành, 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, tiền chắn hết lối đi, gặp may mắn đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán, từ ngày 2/10 đến 12/10, sự nghiệp của tuổi Tuất có dấu hiệu phát triển tích cực. Con giáp này không phải đối mặt với những vấn đề quá to lớn mà chỉ cần tự tin vào khả năng của bản thân là có thể giải quyết mọi chuyện.

Con giáp này cũng cần cân nhắc trước các quyết định đầu tư, không nên tiêu tiền bừa bãi. Chuyện tình cảm của con giáp này tương đối ổn định, không có nhiều biến động. Các cặp đôi thường xuyên chia sẻ, tâm sự với nhau và không để xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc.

Dự đoán từ ngày 2/10 đến 12/10: Trời ban điềm lành, 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, tiền chắn hết lối đi, gặp may mắn đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ ngày 2/10 đến 12/10 sẽ là thời gian cực kỳ may mắn đối với những người ai cầm tinh tuổi Mùi bởi họ có mong muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh buôn bán. Những người tuổi Mùi sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng và có thời cơ thu hút về nhiều tài lộc tiền bạc.

Đặc biệt trong các mối quan hệ ngoại giao của người tuổi Mùi sẽ được mở rộng, phát huy tốt vai trò giúp thúc đẩy công việc kinh doanh làm ăn được nhiều may mắn. Thêm vào đó, tuổi Mùi lại được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp khó khăn gì thì cuối cùng cũng có thể vượt qua.

Dự đoán từ ngày 2/10 đến 12/10: Trời ban điềm lành, 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, tiền chắn hết lối đi, gặp may mắn đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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