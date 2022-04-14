DỰ ĐOÁN TÌNH YÊU tuần mới (18-24/4), top 4 CHÒM SAO được thần cupid lót đường sẵn, GẶP ĐƯỢC “NỬA KIA” ưng ý, hạnh phúc ai cũng gato

Dường như Cự Giải đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để bắt đầu sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương mới với những mong ước tìm thấy nửa kia tâm đầu ý hợp với mình.

Là cung hoàng đạo may mắn tình duyên tuần mới, người độc thân mạnh dạn và chủ động hơn trong những buổi hẹn hò, dù đó là bạn tự mình tìm kiếm hay được người khác sắp xếp. Chưa biết kết quả ra sao nhưng đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy bạn đã sẵn sàng cho khởi đầu mới.

Nếu đã có đôi, các bạn sẽ có những buổi hẹn hò ngọt ngào trong tuần này. Bầu không khí sẽ càng thêm vui vẻ khi cả hai cùng nhau hồi tưởng về quãng thời gian lúc mới quen.

Đầu tuần là khoảng thời gian đỏ tình đen bạc, tuy công việc và tiền nong có hơi mệt mỏi nhưng đổi lại tình duyên khá may mắn. Người ấy chính là chỗ dựa vững chắc mà Cự Giải tìm đến sau những ngày dài mệt nhoài vì cơm áo gạo tiền.

Sư Tử

Người độc thân nên duy trì hình ảnh dịu dàng, một số người khác giới đã bắt đầu chú ý đến bạn nên hãy chăm chút nhiều hơn cho vẻ ngoài của mình.

Đi ra ngoài đừng quá lôi thôi, đôi khi chỉ cần bạn ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ là đủ khiến người ta gục ngã ngay từ lần gặp đầu tiên rồi đó.

Nếu đã có đôi, bạn có thể lên kế hoạch những buổi tụ tập với bạn bè và rủ theo cả người ấy. Việc người yêu và bạn bè hòa hợp cũng là một trong những cách để duy trì tình yêu của hai bạn được bền lâu.

Bạn và người ấy mong đợi rất nhiều ở mối quan hệ tình cảm này và muốn duy trì chuyện tình yêu dài lâu cùng với nhau nên mới để cho những người thân thiết biết.

Thiên Bình

Người độc thân gây ấn tượng với người khác phái bằng sự hài hước và vui vẻ của mình. Việc thường mang lại tiếng cười cho người xung quanh giúp đào hoa của bạn tốt hơn.

Chòm sao này cũng gặp được mối nhân duyên tốt đẹp trên con đường tình duyên của mình rồi đó. Bạn và người ấy đang ở giai đoạn nồng thắm, ngọt ngào khi mới chớm yêu.

Những Thiên Bình đã có nửa kia thích được chiều chuộng và dỗ dành người ấy bất kể đối phương có vô lý ra sao. Người ngoài nhìn vào có thể thấy bạn để người ấy "trèo lên đầu" nhưng đây chính là cách thể hiện tình yêu của bạn nên chẳng sao cả.

Thiên Bình đúng là chúa tể chiều người yêu, đặc biệt là các bạn nam. Người ta cứ đồn là chòm sao này đào hoa không chung thủy, nhưng đó là do họ chưa thật sự yêu bạn mà thôi. Nếu bạn có được tình yêu chân thành của Thiên Bình thì đúng là quá tuyệt vời.

Hổ Cáp

Người độc thân có thể sẽ có cơ hội để tái hợp với tình cũ trong tuần này. Cảm xúc vẫn còn nên mọi chuyện tiến triển nhanh hơn bạn nghĩ, nếu đã lựa chọn quay lại, bạn nên nghiêm túc với tình cảm của mình.

Tuy nhiên những ai đã chia tay người cũ khá lâu thì chiêm tinh không khuyến khích các bạn nối lại tình cũ, nguy cơ đổ vỡ thêm lần nữa là rất cao. Hổ Cáp nên đi tìm người mới thay vì quay về với người cũ.

Các bạn đã có đôi nỗ lực mỗi ngày để bảo vệ hạnh phúc của mình và thật may khi người ấy cũng đang làm điều tương tự. Mối quan hệ của hai bạn còn nhận được sự chúc phúc từ người thân và bạn bè đôi bên.

Là cung hoàng đạo may mắn tình duyên tuần mới, Hổ Cáp cũng có được sự chia sẻ trong công việc và giảm bớt áp lực chính nhờ vào sự hỗ trợ quan tâm của người thân trong gia đình.

Bên cạnh đó, tình cảm vợ chồng cũng ít có những mâu thuẫn nên nó giúp bạn không phải lo nghĩ nhiều và an tâm hơn để tập trung cho công việc hơn