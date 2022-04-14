DỰ ĐOÁN THÁNG 8/2022: 3 CHÒM SAO này được thần Cupid hưởng kẹo, có VẬN ĐÀO HOA, tình yêu ngọt ngào nhất tháng

Tháng 8 là thời điểm may mắn về đường tình duyên của 3 chòm sao dưới đây!

Cự Giải Ảnh minh họa: Internet Đối với Cự Giải, tháng 8 quả là tháng cực kì may mắn khi mà sự nghiệp hanh thông, tình duyên nở rộ. Nếu xuất hành thì Cự Giải độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ người khác phái hợp ý, người đang trục trặc tình cảm đến cuối tháng cũng giảm bớt căng thẳng, còn có thể cùng người mình yêu cảm tình lưu luyến, song phương mặn nồng, tình hình chuyển biến khả quan. Chòm sao đào hoa nhất tháng 8 này nếu đang yêu thì không thể lãng mạn hơn. Tình nhân hữu ý, cơ duyên tốt lành, thậm chí tính đến chuyện về chung một nhà cũng không phải xa xôi, viển vông gì nữa đâu.

Xử Nữ Ảnh minh họa: Internet Chòm sao tình duyên tốt trong tháng 8 có sự góp mặt của Xử Nữ. Nội tâm dần xao động, khát vọng dần mãnh liệt, có nhiều hơn những ánh mắt chú ý đến Xử Nữ và Xử Nữ cũng bắt đầu mở lòng đón nhận tình cảm. Nếu đi du lịch thì tỉ lệ gặp gỡ được hạnh phúc của đời mình là rất cao, hơn nữa, tháng 8 hoa đào gặp tài vận, hãy đừng ngần ngại mà tự thưởng cho mình một chuyến đi ý nghĩa đến vùng đất tràn ngập hương sắc tình yêu. Sapa, Đà Lạt mộng mơ hay bờ biển Nha Trang, Phan Thiết rì rào sóng vỗ là địa điểm tuyệt vời dành cho Xử Nữ.

Thiên Bình Ảnh minh họa: Internet Được cả tiền lẫn tình, chòm sao may mắn nhất tháng 8 không ai khác ngoài Thiên Bình. Mị lực của Bình nhi trở nên tràn ngập, tháng 8 là tháng của những mối quan hệ thân tình, những buổi gặp gỡ cực kì thân mật và vui vẻ. Quan trọng hơn chính là Thiên Bình luôn được theo đuổi, tự chủ trong mọi mối quan hệ nên họ toàn quyết quyết định, lựa chọn. Thu hoạch thế nào là ở trong tay chòm sao này thôi, gạn đục khơi trong, nhất định tìm được người xứng đáng với mình. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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