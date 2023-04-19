Dự đoán tháng 3, 4, 5 âm lịch: Thiên phúc rót lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, thoát cảnh túng thiếu, hốt vàng hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 19/04/2023 15:46

Có 3 con giáp "tay không mà nổi cơ đồ" trong tháng 3, 4, 5 âm lịch, gặt hái được thành tựu vang dội, tiền tài tấn phát.

Tuổi Mão 

Vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng tài chính, tuổi Mão dính vào không ít thị phi điên đảo, nợ nần đầm đìa khiến tinh thần loạn trí, đầu óc rối bời gần như không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm khi bước vào tháng 3, 4, 5 âm lịch, nhờ được Thiên Quan đưa đường dẫn lối bản mệnh trút đi được gánh nặng tiền bạc, lấy lại tinh thần vực dậy. 

Bạn nhanh chóng tận dụng các mối quan hệ mà tìm ra cho mình cơ hội gặp gỡ, tìm kiếm sự trợ giúp đến từ những người giỏi giang, giàu kinh nghiệm. Đến đây, bạn hoàn toàn giành được tư thế chủ động trong các kế hoạch kinh doanh tiếp theo, tài lộc cũng từ đó mà đi lên. Trong thời gian này, đường tình duyên của bạn cũng đi vào khuôn khổ như trước đó, người ấy dường như đã thấu hiểu được nỗi vất vả của bạn mà động viên, san sẻ nhiều hơn là trách móc.

Dự đoán tháng 3, 4, 5 âm lịch: Thiên phúc rót lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, thoát cảnh túng thiếu, hốt vàng hốt bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp hiền hậu, chăm chỉ cũng như ít nói bậc nhất trong 12 con giáp, chính sự ít nói tạo thành điểm yếu với họ khi họ không có được nhiều mối quan hệ xã giao. Tuy các mối quan hệ xã giao hạn chế nhưng may mắn thay bên cạnh Mùi còn có gia đình làm điểm tựa vững chắc, là nơi bạn thường xuyên lui về khi mắc phải thăng trầm trong công việc. 

Theo tử vi, trong tháng 3, 4, 5 âm lịch, những người tuổi Mùi làm kinh doanh thu về được lợi nhuận vượt ngoài mức chỉ tiêu ban đầu do bạn bất ngờ gặp được người sẵn sàng kí kết hợp đồng giá trị lớn. Với những người làm công ăn lương có cơ hội nhận tiền thưởng cũng như tìm được cơ hội tiến thân bằng sự ham học hỏi, chuyên cần, bứt phá của bản thân mình.

Dự đoán tháng 3, 4, 5 âm lịch: Thiên phúc rót lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, thoát cảnh túng thiếu, hốt vàng hốt bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Có vẻ mấy ngày vừa qua, Hợi rất đau đầu khi nhắc đến chuyện tiền nong do kế hoạch trả lương bị trì hoãn khiến các hoạt động chi tiêu bó hẹp, dẫn đến tình trạng gia đình mâu thuẫn. Tạm biệt những nhức nhối đó, trong trong tháng 3, 4, 5 âm lịch, bạn hoàn toàn có thể nhận về số tiền mà mình trông ngóng, không chỉ vậy các khoản đầu tư nhỏ lẻ cũng thu về không ít lợi nhuận. 

Nếu được bạn nên tiếp tục đầu tư mạnh hơn vào các dự án đó hoặc có thể tự mình tính đến chuyện tách ra xây dựng sự nghiệp riêng, hoàn toàn khả thi và có lợi ích. Về phương diện tình cảm, thoát được khó khăn về kinh tế những người trong gia đình gắn kết, êm ấm và thấu hiểu cho những khó khăn chung của mỗi người khiến các thành viên yêu thương nhau hơn. 

Dự đoán tháng 3, 4, 5 âm lịch: Thiên phúc rót lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, thoát cảnh túng thiếu, hốt vàng hốt bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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