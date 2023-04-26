Dự đoán nửa đầu tháng 5: Khổ tận cam lai, 3 con giáp tiền sinh ra tiền, phát tài phát lộc, làm gì cũng có quý nhân theo gót

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 14:57

Trong thời gian này, tử vi dự đoán những con giáp may mắn dưới đây ăn ở hiền lành nên giàu có, thành công hơn người.

Tuổi Hợi

Sách tử vi cho thấy, trong nửa đầu tháng 5, vận mệnh của tuổi Hợi có nhiều chuyển biến tích cực. Do bản mệnh của tuổi Hợi luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là sự nghiệp. Trong thời gian này, những hiểu lầm được hóa giải, con giáp này có cơ hội để phát huy thực lực của bản thân.

Trên con đường sự nghiệp, tuổi Hợi phát triển vượt bậc, vươn lên những vị trí cao hơn kéo theo tài vận thăng hoa. Con giáp may mắn này sẽ chẳng cần lo chuyện tiền bạc. Trong cuộc sống, tuổi Hợi “phủ phê” tài lộc.

Dự đoán nửa đầu tháng 5: Khổ tận cam lai, 3 con giáp tiền sinh ra tiền, phát tài phát lộc, làm gì cũng có quý nhân theo gót - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có quan hệ xã hội rộng, bạn bè, người quen của con giáp này nhiều vô kể. Con giáp này có rất nhiều người tốt sẵn sàng giúp đỡ cộng thêm tố chất thông minh, thao lược nên người tuổi Thân thường đạt được những thành tựu nhất định khi còn khá trẻ.

Tử vi nửa đầu tháng 5, người tuổi Thân không cần tìm kiếm giàu có ở đâu xa, tiền tài, công danh sẽ tự “mò” tới bạn. Tuổi Thân rất có thể sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá, đủ thoải mái chi tiêu mà “không cần nhìn giá”. Nhưng con giáp này cũng không nên chủ quan mà cần tỉnh táo, trích ra một phần tiết kiệm hay tiếp tục đầu tư để đồng tiền được “sinh sôi”.

Dự đoán nửa đầu tháng 5: Khổ tận cam lai, 3 con giáp tiền sinh ra tiền, phát tài phát lộc, làm gì cũng có quý nhân theo gót - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất được biết đến như một con giáp sinh ra đã “ngậm thìa vàng”. Cuộc sống của người tuổi Tuất xưa nay vốn suôn sẻ, ít trải qua va vấp. Thầy tử vi cho biết, trong nửa đầu tháng 5, tuổi Tuất sẽ có cơ hội gặp được “quý nhân” của đời mình. Chính nhờ người này không những sẽ đưa đường, chỉ lối cho bản mệnh đi đến với thành công.

Tuổi Tuất đừng ngại mở rộng mối quan hệ vì người ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, trong thời gian này, người tuổi Tuất còn có thể nhận được tin vui bất ngờ từ người thân, hãy cùng chờ xem nhé.

Dự đoán nửa đầu tháng 5: Khổ tận cam lai, 3 con giáp tiền sinh ra tiền, phát tài phát lộc, làm gì cũng có quý nhân theo gót - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 10 ngày cuối tháng 4, TOP con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

Đúng 10 ngày cuối tháng 4, TOP con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

Tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối tháng 4, những con giáp này vô cùng may mắn cả tình duyên và tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 5 tử vi ngày 24/4/2023 tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi cuối tháng 4

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to