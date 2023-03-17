Dự đoán nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được trời định số phú quý, gặt hái cánh đồng vàng, giàu nhanh chóng mặt, muộn phiền tiêu tan

Tâm linh - Tử vi 17/03/2023 19:50

Sách tử vi đã nói, nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch sẽ là thời gian bùng nổ về tiền bạc, vận mệnh của 3 con giáp dưới đây.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân giỏi kiếm tiền. Dù trong giàu sang hay nghèo khó, họ luôn làm việc siêng năng, không khi nào thiếu thốn. Thời gian qua, con giáp này luôn cố gắng hết mình trong sự nghiệp nhưng may mắn vẫn chưa tới. Đây là con giáp hay phải đối mặt với người gây phiền hà cho mình nhưng họ luôn rất khôn khéo giữ quan hệ tốt đẹp.

Khi gặp khó khăn, con giáp này luôn được quý nhân giúp đỡ. Và trong nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch, người tuổi Thân sẽ gặp may mắn liên tiếp, cơ hội làm giàu sau một đêm là hoàn toàn có thể. Do đó, hãy kiên trì và lạc quan để chờ thời cơ quý giá này.

Dự đoán nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được trời định số phú quý, gặt hái cánh đồng vàng, giàu nhanh chóng mặt, muộn phiền tiêu tan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tài lộc của người tuổi Ngọ trong năm 2022 nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Ngọ thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

Đặc biệt, đúng nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch, tinh thần của người tuổi Ngọ vô cùng hào hứng, tích cực, nghĩ gì làm đó, xứng đáng với những gì bỏ ra. Con giáp này có thể dựa vào sự hợp tác mới có lợi tương lai. Và hãy chắc chắn rằng đó là người đáng tin cậy để mất cơ hội tốt đẹp.

Dự đoán nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được trời định số phú quý, gặt hái cánh đồng vàng, giàu nhanh chóng mặt, muộn phiền tiêu tan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi luôn nhận được nhiều phúc đức và phú quý. Đây là con giáp trời sinh có lòng dạ thiện lương, hiền lành và hay giúp đỡ người khác. Hơn nữa, họ luôn được quý nhân phù trợ bên cạnh. Đây cũng là con giáp có khả năng giải quyết mọi vấn đề một cách êm đẹp nhất.

Thời gian, tài vận của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi, chưa có khởi sắc. Nhưng tử vi dự đoán, chỉ trong nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch tới đây, con giáp tuổi Hợi sẽ gặp nhiều vận may không ngờ. Đây sẽ là thời gian tuyệt vời để người tuổi Hợi phát huy khả năng của mình, nhất là ai làm kinh doanh buôn bán, lời ngày một nhiều. Từ đó mà cuộc sống vào cuối năm càng sung túc đủ đầy.

Dự đoán nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được trời định số phú quý, gặt hái cánh đồng vàng, giàu nhanh chóng mặt, muộn phiền tiêu tan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 4 ngày cuối tuần (2/3 - 5/3): Top 3 con giáp dễ TRÚNG LỚN, chạm đỉnh giàu sang, tiền vô như nước

Trong 4 ngày cuối tuần (2/3 - 5/3): Top 3 con giáp dễ TRÚNG LỚN, chạm đỉnh giàu sang, tiền vô như nước

Dưới đây là những con giáp may mắn chuẩn bị tinh thần nghênh đón Thần Tài mang lộc lớn đến tận nhà, gửi tiết kiệm mỏi tay không lo thiếu hụt trong 4 ngày cuối tuần này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 2 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày 25/2 âm lịch tử vi đầu nhuận tháng 2 âm lịch tử vi tháng mới tử vi ngày mai tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 3 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 3 giờ 53 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 3 giờ 57 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể