Dự đoán giữa tháng 11, 3 con giáp là 'hũ vàng' của gia đình, quý nhân giúp đỡ, thu nhập tăng gấp đôi, lên hương thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 17:43

Giữa tháng 11 dự đoán, 3 con giáp may mắn vận trình vượng phát, lộc lá xum xuê, công danh sự nghiệp không ngừng thăng tiến.

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu mất khá nhiều thời gian xử lý công việc do những rắc rối liên tục ập tới. Dù đã cố gắng để xoay sở nhưng tiến triển khá chậm khiến bạn không khỏi sốt ruột. Những vướng mắc này khiến nhiều người đang chán việc và muốn thay đổi, tuy nhiên đây không phải là thời điểm thích hợp để bạn nghỉ đâu.

Tuy nhiên nhờ đó mà giữa tháng 11 tới đây, phương diện tài chính có tài tinh Chính Tài chiếu mệnh nên có khả quan hơn chút, đặc biệt là đối với người làm ăn kinh doanh. Tài lộc chảy ào ào về túi, khiến bạn làm việc bất chấp quên ăn quên ngủ. Nhưng về lâu dài điều đó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn, Sửu vẫn nên cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho hợp lý.

Dự đoán giữa tháng 11, 3 con giáp là 'hũ vàng' của gia đình, quý nhân giúp đỡ, thu nhập tăng gấp đôi, lên hương thành đại gia - Ảnh 1
Giữa tháng 11 tới đây, phương diện tài chính có tài tinh Chính Tài chiếu mệnh nên có khả quan hơn chút, đặc biệt là đối với người làm ăn kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý gặp đủ tin vui trong công việc và cuộc sống khi bước sang giữa tháng 11. Con giáp được đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp, thuận lợi chạm đến những vị trí cao hơn. Lời khuyên dành cho bạn là khi cơ hội xuất hiện trước mắt thì hãy tự tin nắm bắt, không nên chần chừ do dự mà lỡ mất việc làm giàu. Những thứ quý giá một khi đã trôi qua thì khó có thể quay trở lại.

Vận trình tình cảm của con giáp hài hòa, tươi đẹp. Bản mệnh cảm thấy may mắn vì bên cạnh mình luôn có một người đồng hành đúng nghĩa. Cũng vì thế mà vận tình duyên có lúc không trôi chảy làm cho bạn quá mệt mỏi. Đôi khi bạn và người ấy nên hạ bớt cái tôi của bạn thân, cho dù bạn là người chủ động làm lành cũng không có vấn đề gì cả.

Dự đoán giữa tháng 11, 3 con giáp là 'hũ vàng' của gia đình, quý nhân giúp đỡ, thu nhập tăng gấp đôi, lên hương thành đại gia - Ảnh 2
Người tuổi Tý gặp đủ tin vui trong công việc và cuộc sống khi bước sang giữa tháng 11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Giữa tháng 11 dự đoán, người tuổi Mùi nhiều triển vọng trong thời vận. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp nhanh chóng đạt được thành công vang dội dù làm trong lĩnh vực nào. Các mối quan hệ xã hội phát triển mang đến cho Mùi nhiều cơ hội để tiến xa hơn. 

Tài vận của con giáp trong thời gian này khá tốt, túi tiền rủng rỉnh khiến bạn cũng vui hơn. Sống tiết kiệm là chìa khóa gây dựng và duy trì sự giàu có của con giáp may mắn này. Thổ khí vượng khiến tâm tình của Mùi trở nên tắc nghẽn, nhiều chuyện dồn nén trong lòng. 

Dự đoán giữa tháng 11, 3 con giáp là 'hũ vàng' của gia đình, quý nhân giúp đỡ, thu nhập tăng gấp đôi, lên hương thành đại gia - Ảnh 3
Giữa tháng 11 dự đoán, người tuổi Mùi nhiều triển vọng trong thời vận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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