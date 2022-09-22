Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Con giáp này nhận về một khoản tiền thưởng xứng đáng, hậu hĩnh do sự nỗ lực, chăm chỉ làm việc của mình.

99 ngày tiếp theo vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ tương đối hài hòa, ổn định. Người tuổi này nếu muốn đạt được thành công trong thời gian sắp tới thì cần phải nỗ lực gấp bội. Trái lại, bản mệnh sẽ bị giậm chân tại chỗ nếu cứ giữ tâm lý “há miệng chờ sung”.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đẹp đẽ, tươi sáng. Hiện tại, bạn và người ấy đang có khoảng thời gian hẹn hò lý tưởng để hâm nóng tình yêu của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

99 ngày tiếp theo tuổi Dậu được cục diện Tam Hợp Thái Tuế nâng đỡ nên công việc có nhiều tiến bộ mới. Mọi rắc rối trước mắt đều được tháo gỡ nhanh chóng nhờ những kinh nghiệm và cả năng lực sẵn có của bản mệnh.

Thêm vào đó, tuổi Dậu khá linh hoạt trong cách ứng biến nên tránh được tối đa những mâu thuẫn với đồng nghiệp. 99 ngày tiếp theo tuổi Dậu được cục diện Tam Hợp Thái Tuế nâng đỡ nên công việc có nhiều tiến bộ mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này cũng nên cân bằng thời gian dành cho công việc và gia đình. Bạn đang để sự nghiệp chiếm dụng gần hết thời gian vốn dĩ dành cho bạn đời, thiếu sự sẻ chia và quan tâm sẽ rất dễ dẫn tới rạn nứt.

Tuổi Sửu

99 ngày tiếp theo tuổi Sửu có vận trình khá may mắn, quý bạn không phải lo lắng quá nhiều về công việc và tình cảm vì đang có sự phát triển tốt. Đặc biệt ngày mai người tuổi Sửu có cơ hội nhận được một món quà. Dù món quà có giá trị vật chất hay tinh thần đều khiến tuổi Sửu vô cùng hạnh phúc và trân trọng.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài nhà kho và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không lên lui tới những nơi này nhiều hoặc dịch chuyển vị trí, tiến hành sửa chữa ở đây. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

99 ngày tiếp theo tuổi Sửu có vận trình khá may mắn, quý bạn không phải lo lắng quá nhiều về công việc và tình cảm vì đang có sự phát triển tốt. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.