Dự đoán 3 ngày giữa tuần này (28/2 - 1/3), 3 con giáp hoan hỉ vì nhiều tiền lắm của, phúc lộc tràn trề, phú quý dư dôi

Tâm linh - Tử vi 27/02/2023 16:43

Không chỉ công việc, tài chính mà cả đường tình duyên của 3 con giáp này trong tháng Giêng đều rất khởi sắc trong 3 ngày giữa tuần này.

Tuổi Thìn

Dự đoán 3 ngày giữa tuần, tuổi Thìn sẽ có được nhiều cơ may nên tài lộc dần khởi sắc. Thìn nên lập kế hoạch cụ thể, vững vàng tâm trí để tránh rủi ro. Đồng thời Thìn cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Nên đầu tư phát triển kỹ năng chuyên môn và quan hệ xã hội. Làm tốt thì vận trình có thể lội ngược dòng.

Mặc dù vẫn có hung tinh cản đường nhưng người tuổi Thìn sẽ gặp sao may mắn, có quý nhân trợ giúp. Vì Thìn luôn nỗ lực không ngừng nên khi có người nâng đỡ họ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Nếu làm ăn chân chính, tập trung vào những kế hoạch tài chính cụ thể, tránh vay mượn nợ nần, đầu tư lung tung thì tài lộc của Thìn sẽ rất ổn định.

Dự đoán 3 ngày giữa tuần này (28/2 - 1/3), 3 con giáp hoan hỉ vì nhiều tiền lắm của, phúc lộc tràn trề, phú quý dư dôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ có sao may mắn dẫn đường nên Dần vẫn có thể đạt được những kết quả khả quan trong 3 ngày giữa tuần khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Đặc điểm chung của những người cầm tinh con Hổ là ý chí mạnh mẽ, quyết tâm và ngoan cường. Họ ít khi chịu nhượng bộ nên dễ rơi vào các tình huống khó kiểm soát cảm xúc. Đây sẽ là hạn chế lớn nhất khi gặp vòng xoáy mâu thuẫn trong công việc hay cuộc sống.

Nếu có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn, duy trì sự bình tĩnh để đối mặt với những ý kiến bất đồng, đây sẽ là cơ hội để trở thành con giáp đón tài lộc đi lên, được thăng quan tiến chức. Giai đoạn này, Dần cần tập trung tâm huyết và nỗ lực cho công việc chính. Con giáp này cũng nên cẩn thận trọng với thị trường chứng khoán, cổ phiếu hoặc bất động sản trong giai đoạn này.

Dự đoán 3 ngày giữa tuần này (28/2 - 1/3), 3 con giáp hoan hỉ vì nhiều tiền lắm của, phúc lộc tràn trề, phú quý dư dôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi có nói, trong 3 ngày giữa tuần, tài lộc của Mùi sẽ đi lên. Con giáp này có không ít cơ hội thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Bên cạnh đó, con giáp này cũng biết vận dụng tốt những cơ hội này để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp.

Chỉ cần tập trung vào nguồn thu nhập chính, Mùi sẽ loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Thời điểm này bạn không nên trông chờ vào may rủi. Tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình mới là cơ hội kiếm tiền rất mạnh của người tuổi Mùi. Khi nắm bắt đúng thời cơ, họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc.

Dự đoán 3 ngày giữa tuần này (28/2 - 1/3), 3 con giáp hoan hỉ vì nhiều tiền lắm của, phúc lộc tràn trề, phú quý dư dôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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