Dự đoán vào lúc 16h56 ngày (5/11), con đường sự nghiệp của tuổi Dần dễ dàng về mọi mặt. Vận trình tài lộc trên đà vượng tiến.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà vượng tiến. Người làm công ăn lương hay kinh doanh đều có thêm doanh thu bất ngờ ngoài khoản thu nhập chính.

Dự đoán vào lúc 16h56 ngày (5/11), con đường sự nghiệp của tuổi Dần dễ dàng về mọi mặt. Người tuổi này chỉ cần nỗ lực và giữ vững phong độ như hiện tại thì thành công sẽ không còn là vấn đề đáng lo lắng. Song, bản mệnh cũng cần hạn chế cái tôi và học cách lắng nghe để tiến bộ hơn trong công việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ổn định. Nhờ việc kiểm soát bản thân tốt, người độc thân cuối cùng cùng học được cách làm bản thân hạnh phúc. Trong khi đó, người đang yêu dễ rơi vào trạng thái cô lập, tự ngăn mình với người ấy.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 3, 19

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán vào lúc 16h56 ngày (5/11) cho thấy người tuổi Mão vận thế tốt đẹp, thích hợp để phát huy tài năng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào lúc 16h56 ngày (5/11) cho thấy người tuổi Mão vận thế tốt đẹp, thích hợp để phát huy tài năng.

Tình duyên: Hôm nay bạn dễ gặp người khác phái thực dụng, có chí khí, dễ có chủ đề chung với bạn, dễ lôi kéo nhau.

Công việc: Hành động dứt khoát, có lòng nhiệt tình cao trong việc đối nhân xử thế, thích hợp để phát huy tài năng của bản thân, nếu bạn có bất kỳ ý tưởng nào, hãy nêu ra và để mọi người cùng thảo luận.

Tài lộc: Có quý nhân giúp đỡ, gặp nhiều may mắn và nhiều tài nguyên hơn, có cơ hội kinh doanh, có lợi cho việc thương lượng và hợp tác với mọi người

Sức khỏe: Bình thường, không có vấn đề gì lớn.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 20h

Con số may mắn: 22, 29

Tuổi Thìn

Dự đoán vào lúc 16h56 ngày (5/11) hôm nay mọi việc suôn sẻ nhất là khi có Tam Hợp thì mặt tình cảm của con giáp tuổi Thìn được như ý. Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán vào lúc 16h56 ngày (5/11) hôm nay mọi việc suôn sẻ nhất là khi có Tam Hợp thì mặt tình cảm của con giáp tuổi Thìn được như ý. Bạn tìm thấy niềm vui và bình an bên cạnh những người đáng tin cậy.

Ngày mới mang đến một vài thử thách, nhưng điều này không làm khó được con giáp tuổi Thìn khi có Thiên Ấn trợ lực. Bằng sức sáng tạo và duyên ăn nói, bạn sẽ vượt qua được mọi chướng ngại vật trong cả công việc lẫn đời sống.



Ngũ hành tương sinh cho thấy khi bạn theo đuổi cuộc sống tối giản cũng là lúc mà bạn có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Không những thế, bạn bớt đi việc mua sắm những món đồ không cần thiết đã từng khiến cuộc sống của bạn trở nên bận rộn, khó chịu.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 2, 9

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.