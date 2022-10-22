Dự đoán 3 con giáp đón nhận nhiều máy mắn vào ngày 3 ngày tới (23-25-24/10/2022)

Tử vi nói rằng người tuổi Dần có cát tinh soi chiếu nên vận trình rực rỡ, tài lộc tự tìm đến cửa, mang lại cuộc sống dư dả, thoải mái.

Tử vi nói rằng người tuổi Dần có cát tinh soi chiếu nên vận trình rực rỡ, tài lộc tự tìm đến cửa, mang lại cuộc sống dư dả, thoải mái.

Trong 3 ngày tới, sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra suôn sẻ, hanh thông. Bản mệnh bỏ ra công sức bao nhiêu thì quả ngọt thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc tiếp tục tiến triển theo chiều hướng đỏ, tuổi Dần có thể thu về một khoản lời lớn để tiếp tục phát triển hơn nữa.

Trong giai đoạn này, tuổi Dần càng chăm chỉ càng có nhiều cơ hội thành công. Người làm công ăn lương được sếp tin nhiệm, khen thưởng, được đồng nghiệm ưu ái, kính nể.

Tuổi Thìn

Thu nhập trong 3 ngày tới của con giáp này tăng lên, bạn không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài chiếu vận đem lại tin tốt cho đường công việc của Thìn. Con giáp này cứ tập trung xây dựng sự nghiệp hiện tại, thần may mắn sẽ không bỏ quên bạn. Một số người đang chịu khó nâng cao năng lực bằng cách học lên cao hoặc học thêm kỹ năng mới.

Thu nhập trong 3 ngày tới của con giáp này tăng lên, bạn không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. May mắn hơn, bản mệnh còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu bạn đang làm nghề tự do.

Chuyện tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Chuyện tình cảm đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng có chút nhàm chán, cảm giác mọi thứ diễn ra cứ đều đều. Bạn luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu, người khác như thế nào bạn không quá quan tâm.

Tuổi Ngọ

Thực Thần trợ giúp Ngọ được lộc nhiều hơn mọi ngày. Nay là ngày bạn có lộc ăn uống, kiếm thêm được nhiều khoản phụ. Ảnh minh họa: Internet

May mắn được Tam Hội cục trợ vận nên Ngọ rất thuận lợi trong chuyện làm ăn trong 3 ngày tới. Nhờ bản tính hiền hòa, tốt bụng bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Ngọ cũng giỏi buôn bán luồn lách, thu hút khách hàng. Nếu đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ chỉ ra giúp bạn những hướng đi thích hợp.

Thực Thần trợ giúp Ngọ được lộc nhiều hơn mọi ngày. Nay là ngày bạn có lộc ăn uống, kiếm thêm được nhiều khoản phụ. Ngọ luôn biết cách để bản thân không phải xin xỏ, dựa dẫm tiền bạc bất cứ ai, tự làm tự ăn, không phụ thuộc.

Mặt tình cảm lên hương nhờ Hỏa dưỡng Thổ. Trong ngày đào hoa nở rộ, người thương nhau rồi lại về bên nhau. Tình yêu có khả năng hàn gắn mọi vết thương, đừng chỉ một mình ôm nỗi đau thương bất tận nhé, bạn xứng đáng được hạnh phúc.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.