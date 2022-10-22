Dự đoán 3 con giáp đón nhận nhiều máy mắn vào ngày 3 ngày tới (23-25-24/10/2022)

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 09:18

Vận trình của 3 con giáp này trong 3 ngày tới tài lộc rực rỡ hơn giai đoạn trước rất nhiều. Hãy chào đón năng lượng tích cực này nhé

Tuổi dần

Dự đoán 3 con giáp đón nhận nhiều máy mắn vào ngày 3 ngày tới (23-25-24/10/2022) - Ảnh 1

Tử vi nói rằng người tuổi Dần có cát tinh soi chiếu nên vận trình rực rỡ, tài lộc tự tìm đến cửa, mang lại cuộc sống dư dả, thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng người tuổi Dần có cát tinh soi chiếu nên vận trình rực rỡ, tài lộc tự tìm đến cửa, mang lại cuộc sống dư dả, thoải mái.

Trong 3 ngày tới, sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra suôn sẻ, hanh thông. Bản mệnh bỏ ra công sức bao nhiêu thì quả ngọt thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc tiếp tục tiến triển theo chiều hướng đỏ, tuổi Dần có thể thu về một khoản lời lớn để tiếp tục phát triển hơn nữa.

Trong giai đoạn này, tuổi Dần càng chăm chỉ càng có nhiều cơ hội thành công. Người làm công ăn lương được sếp tin nhiệm, khen thưởng, được đồng nghiệm ưu ái, kính nể.

Tuổi Thìn

Dự đoán 3 con giáp đón nhận nhiều máy mắn vào ngày 3 ngày tới (23-25-24/10/2022) - Ảnh 2

Thu nhập trong 3 ngày tới của con giáp này tăng lên, bạn không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài chiếu vận đem lại tin tốt cho đường công việc của Thìn. Con giáp này cứ tập trung xây dựng sự nghiệp hiện tại, thần may mắn sẽ không bỏ quên bạn. Một số người đang chịu khó nâng cao năng lực bằng cách học lên cao hoặc học thêm kỹ năng mới.

Thu nhập trong 3 ngày tới của con giáp này tăng lên, bạn không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. May mắn hơn, bản mệnh còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu bạn đang làm nghề tự do.

Chuyện tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Chuyện tình cảm đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng có chút nhàm chán, cảm giác mọi thứ diễn ra cứ đều đều. Bạn luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu, người khác như thế nào bạn không quá quan tâm.

Tuổi Ngọ

Dự đoán 3 con giáp đón nhận nhiều máy mắn vào ngày 3 ngày tới (23-25-24/10/2022) - Ảnh 3

Thực Thần trợ giúp Ngọ được lộc nhiều hơn mọi ngày. Nay là ngày bạn có lộc ăn uống, kiếm thêm được nhiều khoản phụ.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn được Tam Hội cục trợ vận nên Ngọ rất thuận lợi trong chuyện làm ăn trong 3 ngày tới. Nhờ bản tính hiền hòa, tốt bụng bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Ngọ cũng giỏi buôn bán luồn lách, thu hút khách hàng. Nếu đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ chỉ ra giúp bạn những hướng đi thích hợp.

Thực Thần trợ giúp Ngọ được lộc nhiều hơn mọi ngày. Nay là ngày bạn có lộc ăn uống, kiếm thêm được nhiều khoản phụ. Ngọ luôn biết cách để bản thân không phải xin xỏ, dựa dẫm tiền bạc bất cứ ai, tự làm tự ăn, không phụ thuộc.

Mặt tình cảm lên hương nhờ Hỏa dưỡng Thổ. Trong ngày đào hoa nở rộ, người thương nhau rồi lại về bên nhau. Tình yêu có khả năng hàn gắn mọi vết thương, đừng chỉ một mình ôm nỗi đau thương bất tận nhé, bạn xứng đáng được hạnh phúc.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (22/10), 3 con giáp được sao may mắn chiếu cố, làm việc gì thuận buồm xuôi gió, tài lộc theo chân, bước ra cửa là tiền rơi trúng đầu

Tử vi dự báo ngày mai ngày (22/10), 3 con giáp được sao may mắn chiếu cố, làm việc gì thuận buồm xuôi gió, tài lộc theo chân, bước ra cửa là tiền rơi trúng đầu

Tử vi dự báo ngày mai ngày (22/10), 3 con giáp này có vận trình rực rỡ, tài lộc tự tìm đến cửa, cuộc sống dư dả, thoải mái nhiều tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   3con giáp #Top 3 con giáp bùng nổ lộc tài #tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 47 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông