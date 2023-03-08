Dự đoán 13 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 16:45

Làm chơi hưởng thật, tiền chất như núi nên trong 13 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may mắn này cứ thế mà phất, sung sướng như tiên.

Tuổi Sửu

Sửu là người siêng năng, chăm chỉ vì có kế hoạch cụ thể cho đời mình. Nếu người khác chỉ ham hưởng thụ, thích an nhàn thì sửu lại không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Thế nên, chẳng cần cậy nhờ ai Sửu cũng có năm 2023 phú quý an nhàn.

Chẳng những mua nhà sắm xe, con giáp giàu sang này còn phải mua thêm két sắt để chứa tiền. Mở cửa đón thần tài, quý nhân vây quanh nên Sửu sẽ ăn nên làm ra, phát tài cực to trong 13 ngày cuối tháng 2 âm lịch. Tuy nhiên, dù có lo kiếm tiền thì Sửu cũng nên chú ý đến sức khoẻ nhé!

Dự đoán 13 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dù có tuổi thơ khá vất vả, phải chật vật mưu sinh cùng gia đình nhưng Thân chưa bao giờ xấu hổ về xuất thân của mình. Thậm chí, càng chịu nhiều gian khó con giáp bản lĩnh này càng chứng minh được thực lực của bản thân.

Dự đoán 13 ngày cuối tháng 2 âm lịch, tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng bất ngờ. Đặc biệt, tài khoản của Thân nhảy số ầm ầm, sự nghiệp, tài vận thăng hoa viên mãn khó ai sánh kịp.

Dự đoán 13 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, có chí tiến thủ và có tham vọng nên Dần sớm ý thức được những gì mình cần làm để có cuộc sống như ý. Tiền tài hanh thông, mọi sự tốt lành nên trong 13 ngày cuối tháng 2 âm lịch của tuổi Dần sẽ phơi phới hân hoan, ngập trong phú quý.

Bạn sẽ vạn sự như ý, thêm phúc thêm tài nên Dần sẽ có một thời gian vượng vận tài lộc, muốn nghèo cũng khó. Tiền tài đã đủ đầy thì tuổi Dần nhớ dành thời gian bên cạnh những người thương yêu nhiều hơn nhé!

Dự đoán 13 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Vào cuối ngày hôm nay (24/2), tuổi Hợi, Dậu, Tý có khả năng nhận được nhiều tài nguyên, tiền rơi trúng đầu, dễ dàng giàu có, vui vẻ mỹ mãn.

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