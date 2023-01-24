Dự đoán 120 ngày đầu năm 2023, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần BÙNG NỔ: Tài lộc trĩu tay - vận may đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 24/01/2023 13:06

Trong 120 ngày đầu năm 2023 là thời điểm những con giáp này nắm bắt được cơ hội trong tay, vận dụng năng lực, gặt hái tài lộc về tay. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé!

Tuổi Dần

Đa số người tuổi Dần biết đặt mục tiêu hợp lý. Họ biết mình là ai và có thể làm được gì, đặt ra mục tiêu hợp lý để có thể nỗ lực để đạt được. Với họ, vận mệnh của mình nằm trong tay mình, bản thân sẽ là người làm chủ cuộc sống.Tử vi học cho biết, thời gian qua tuổi Dần gặp không ít khó khăn, trắc trở, tuy nhiên sắp tới, mọi thứ sẽ thay đổi bất ngờ.

Dự đoán 120 ngày đầu năm 2023, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần BÙNG NỔ: Tài lộc trĩu tay - vận may đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, đúng 120 ngày đầu năm 2023, tuổi Dần được Thần Tài che chở nên con đường tài lộc rộng mở thênh thang. Đặc biệt, bản mệnh rất vượng vận quý nhân. Nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân, lại thêm bản thân có năng lực tốt, tuổi Dần sẽ rất may mắn trong chuyện kiếm tiền. Dù bản mệnh là người làm công ăn lương hay làm kinh doanh, tuổi Dần cũng đều có cơ hội được thăng chức tăng lương.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chăm chỉ, tháo vát, đầu óc linh hoạt, làm việc gì cũng phản ứng rất nhanh và luôn dẫn đầu trong mọi việc. Tử vi có nói, trong 120 ngày đầu năm 2023, nhờ có cát tinh “Hồng Loan”, “Thái Âm” nhập mệnh nên gặp nhiều may mắn trong tình cảm và tài vận.

Dự đoán 120 ngày đầu năm 2023, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần BÙNG NỔ: Tài lộc trĩu tay - vận may đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sao “Hồng Loan” sẽ giúp cho những người tuổi Dậu độc thân dễ dàng tìm được “thứ mình cần tìm”. Còn cát tinh “Thái Âm” sẽ đem lại vận may về tiền bạc cho con giáp này. Người tuổi Dậu sẽ có cơ hội trúng số với giải thưởng đặc biệt hoặc luôn giành chiến thắng khi chơi đánh bài với bạn bè.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu hiền lành chất phác, họ không ngại khó khăn và luôn kiên định với những gì mình đã chọn. Con giáp này thường khá vất vả khi còn trẻ song trong 120 ngày đầu năm 2023, nhờ được Thần Tài chiếu mệnh nên vận trình thuận lợi hơn.

Dự đoán 120 ngày đầu năm 2023, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần BÙNG NỔ: Tài lộc trĩu tay - vận may đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nghĩ rằng tuổi Sửu chậm chạp song họ là những người rất bình tĩnh, bản lĩnh trước mọi biến cố. Khó khăn, trở ngại hiếm khi có thể khiến con giáp này nản lòng bỏ cuộc. Bỏ ra không ít công sức, cố gắng nỗ lực hết mình trong công việc thì thành quả đem về cho tuổi Sửu sẽ không hề nhỏ. Tuổi Sửu hãy kiên định với con đường mình đã chọn. Tất cả những nỗ lực của bản mệnh sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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