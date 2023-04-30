Dự báo tuần mới từ 1-7/5, top những con giáp có “quý nhân hộ mệnh”, làm việc gì cũng ngon lành, tình tiền cầm chắc trong tay

Tâm linh - Tử vi 30/04/2023 21:19

Vào tuần mới, sự nghiệp của 3 con giáp phi mã, tài vận tiến tới, cơ hội đổi đời chỉ sau một đêm.

 

Tuổi Dậu

Trong thời điểm này, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Dự báo tuần mới từ 1-7/5, top những con giáp có “quý nhân hộ mệnh”, làm việc gì cũng ngon lành, tình tiền cầm chắc trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi diễn ra khá suôn sẻ, bởi bạn luôn muốn bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình với nửa kia. Đôi bên hiểu nhau nên chẳng bao giờ xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc.

Trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh quan tâm đến mọi người và biết đồng cảm với người khác, chính vì vậy mà ai cũng muốn tâm sự với bạn. Bạn là chỗ dựa vững chắc của nhiều người, bất kể bạn giữ vị trí cao hay không trong xã hội.

Chính Tài xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ tài chính của bạn đang phát triển tích cực. Trong công việc, bạn là người rất có trách nhiệm. Khi được giao nhiệm vụ gì, bạn chẳng bao giờ bỏ dở giữa chừng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn khoản tiền thưởng nóng.

Dự báo tuần mới từ 1-7/5, top những con giáp có “quý nhân hộ mệnh”, làm việc gì cũng ngon lành, tình tiền cầm chắc trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ khá ít nói, sống thu mình. Tuy nhiên, họ tài giỏi hơn người và có nhiều tham vọng. Người tuổi này chủ động, tự giác trong công việc. Họ không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình chứ không an phận thủ thường. Con giáp tuổi Tỵ hợp làm chủ hơn là làm thuê. Nếu làm kinh doanh, tương lai họ sẽ trở thành ông/bà chủ tài giỏi.

Dự báo tuần mới từ 1-7/5, top những con giáp có “quý nhân hộ mệnh”, làm việc gì cũng ngon lành, tình tiền cầm chắc trong tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào, mưa thuận gió hòa. Con giáp này được sao may mắn đồng hành nên làm đâu thắng đó. Những người làm công ăn lương cũng được xem xét tăng lương, nhận thêm công việc tăng thêm thu nhập. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ sẽ kiếm được nhiều tiền. Cuộc sống của họ ngày càng sung túc, dư dả như mong đợi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Trong tháng 5 tới, top 3 con giáp được thần may mắn để ý, ra đường đã gặp Quý nhân hộ thân, về nhà có thần May Mắn độ trì, tiền bạc ầm ầm đổ về

Trong tháng 5 tới, top 3 con giáp được thần may mắn để ý, ra đường đã gặp Quý nhân hộ thân, về nhà có thần May Mắn độ trì, tiền bạc ầm ầm đổ về

Trong thời điểm này, 3 con giáp có vận trình tài lộc dồi dào sẽ bùng nổ một cách toàn diện, dẫn đầu vận may, hạnh phúc gõ cửa, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông.

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