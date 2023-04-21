Dự báo tháng 4 AL: 3 con giáp này sẽ giàu sang ngút trời, sự nghiệp có cực đỉnh, tiền bạc đạt ngưỡng vượng phát đến cuối năm 2023

Tử vi cho biết năm 2023 những con giáp giàu có nhất sẽ gọi tên 3 con giáp này, tiền bạc sẽ ùn ùn kéo tới, cơ hội làm ăn và thăng tiến dồi dào, mọi thứ sẽ rất suôn sẻ và viên mãn

Tuổi Ngọ

Công việc dù đã cố hết sức nhưng tuổi Ngọ vẫn cảm thấy mệt mỏi và không thấy tiến triển. Có thể do bạn lựa chọn công việc không thích hợp, cũng có thể do bạn đang phải làm việc quá sức. Nếu có ý định nghỉ việc thì cũng phải suy nghĩ thật kĩ nhé.

Ngày hôm nay bạn cũng cần cảnh giác đi lại, tránh mang quá nhiều tiền cũng như tránh tham gia vào câu chuyện của đám đông.

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Tuổi Thân

Tử vi của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra tương đối ổn định. Việc nỗ lực kết nối mục tiêu và kế hoạch lại với nhau giúp cho người tuổi này đạt được hiệu quả vượt ngoài mong đợi trong khoảng thời gian này.

Tình cảm hạnh phúc, êm ấm. Dù bận rộn đến mấy thì bạn và người ấy luôn sắp xếp thời gian ở bên cạnh người ấy. Nhờ đó, tình cảm lứa đôi cũng trở nên thắm thiết, khăng khít trông thấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận tài lộc của bản mệnh đi xuống so với thời gian trước. Những khoản đầu tư trước cứ tụt dốc không phanh, đặc biệt là những người chơi cổ phiếu, khởi nghiệp, chưa có tiến triển gì khá khẩm.

Tình cảm cũng trắc trở, vướng nhiều cản ngại. Về phía mình, tuổi Tý cần tiết chế bản thân, đừng tỏ ra cố chấp, cứng nhắc để cái tôi bị lên quá cao. Muốn giữ hạnh phúc gia đình nên nhường nhịn nhau một chút.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-bao-thang-4-al-3-con-giap-nay-se-giau-sang-ngut-troi-su-nghiep-co-cuc-inh-tien-bac-at-nguong-vuong-phat-en-cuoi-nam-2023-574980.html