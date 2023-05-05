Dự báo cuối tháng 3 AL lộc về như lũ: Ba con giáp giàu sang tột đỉnh, tiền vàng ngập két, cuộc đời sang trang MỚI

Tử vi 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý trôi chảy, êm đẹp. Quý Nhân giúp đỡ nên người tuổi này có những quyết định sáng suốt trong công việc. Đồng thời, bản mệnh còn tìm được mong muốn thực sự của mình ở thời điểm này.

Vận trình tình cảm thăng hoa nở rộ. Dù công việc ở bên ngoài xã hội có mệt đến đâu thì bạn cũng lập tức quên đi tất cả khi trở về nhà cùng người ấy. Tình cảm của các cặp đôi được nuôi dưỡng là sự nỗ lực của cả hai.

Chính Quan soi đường chỉ lối, người tuổi Sửu có thể thắng bước tiến tới thành công. Bạn xác định được mục tiêu của mình và cố gắng hết sức lực, vì thế mà bạn gặt hái được những thành tích khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Một vài người còn chạm tay vào cơ hội được thăng chức, tăng lương trong ngày hôm nay. Đây là sự ghi nhận của công ty, đơn vị với bạn. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục phấn đấu, tiến những bước xa hơn nữa trong tương lai.

Tuy nhiên, Thổ vượng cho thấy bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, không nên ăn đồ ăn cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tháng này công việc đầy rẫy khó khăn, việc mới việc cũ chất chồng, hệ thống công việc mà bạn vốn xây dựng cũng có được vận hành nhuần nhuyễn vì đủ loại nguyên do cả khách quan lẫn chủ quan. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch lớn của mình, bởi có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Bạn cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt không chỉ từ đối thủ mà còn ở ngay cả đồng nghiệp bên cạnh.

Về phương diện sức khỏe, tuy tình hình không có gì đáng lo ngại nhưng tuổi Sửu cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn. Công việc bận rộn, lại thường xuyên gặp áp lực có thể khiến bạn gặp tình trạng căng thẳng. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cũng như giải tỏa tâm trạng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm