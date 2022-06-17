Dự báo 4 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp xui xẻo bủa vây đủ đường, vận trình xuống dốc, phải hết sức cẩn thận để tránh họa lớn

Tâm linh - Tử vi 17/06/2022 16:20

Trong 4 tháng cuối năm sẽ có 3 con giáp gặp phải vận xui, sự nghiệp và tiền tài đều có dấu hiệu đi xuống.

Tuổi Tỵ

Trong 4 tháng cuối năm 2022, con giáp tuổi Tỵ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, khá vất vả. Công việc, sự nghiệp không được thuận lợi, tuổi Tỵ thường bị đồng nghiệp dèm pha, cản đường thăng tiến. Bạn có thể sẽ hao tài tốn của khá nhiều cho việc mua sắm, chi tiêu và cả chuyện làm ăn. 

Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Tỵ cũng gặp xui xẻo, phủ một màu ảm đạm. Phần lớn thời gian, vợ chồng bạn tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với nhau. Dường như chẳng ai chịu chủ động nói chuyện hoặc tìm cách giải quyết khúc mắc. Nếu còn tiếp tục thế này, quan hệ giữa hai bên có thể đi tới bờ vực đổ vỡ. Bạn cần cảnh tỉnh bản thân để nhanh chóng có biện pháp giải quyết vấn đề.

Dự báo 4 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp xui xẻo bủa vây đủ đường, vận trình xuống dốc, phải hết sức cẩn thận để tránh họa lớn - Ảnh 1
Trong 4 tháng cuối năm 2022, con giáp tuổi Tỵ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, khá vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi nói rằng, bước sang 4 tháng cuối năm, người tuổi Mùi dễ khiến đồng nghiệp ghen ghét, tìm cách phá hoại. Con giáp này nếu còn không biết chi tiêu cần kiệm thì có khả năng tán gia bại sản, tiền khô cháy túi mà thôi.

Chuyện tình cảm không được suôn sẻ trong thời gian này, mâu thuẫn lại tiếp tục nổ ra. Có lẽ bạn và người ấy vẫn chưa thực sự hóa giải được những bất đồng trong quan điểm. Hai người đều cần phải học cách lắng nghe nhiều hơn là ra lệnh.

Dự báo 4 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp xui xẻo bủa vây đủ đường, vận trình xuống dốc, phải hết sức cẩn thận để tránh họa lớn - Ảnh 2
Theo tử vi nói rằng, bước sang 4 tháng cuối năm, người tuổi Mùi dễ khiến đồng nghiệp ghen ghét, tìm cách phá hoại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Xem tử vi của 12 con giáp cho hay, con giáp tuổi Hợi là con giáp xui xẻo nhất trong 4 tháng cuối năm Nhâm Dần này. Chớ đầu hàng nghịch cảnh, dành quá nhiều thời gian để than thân trách phận, điều bạn cần làm là cố gắng để biến thách thức thành cơ hội. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, đừng coi khó khăn trước mắt là vật cản lối bạn, khiến bạn phải rút lui.

Thời gian này khá nhạy cảm, hoàn toàn không thể đòi hỏi hay yêu cầu những sự hỗ trợ, tăng lương thưởng nơi công sở. Tốt nhất là con giáp này nên kín tiếng để tránh những tò mò, chú ý không hay. Nếu tuổi Hợi trông đợi sự hỗ trợ thì hãy chờ tới một thời điểm khác phù hợp hơn.

Dự báo 4 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp xui xẻo bủa vây đủ đường, vận trình xuống dốc, phải hết sức cẩn thận để tránh họa lớn - Ảnh 3
Xem tử vi của 12 con giáp cho hay, con giáp tuổi Hợi là con giáp xui xẻo nhất trong 4 tháng cuối năm Nhâm Dần này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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