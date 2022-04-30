Đồng hồ điểm đúng 9h ngày 5/5, 3 con giáp có cuộc sống sẽ vẹn toàn, hỷ sự đến liên tục, muốn không giàu có cũng khó

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 11:00

Tử vi 5 ngày tới dự đoán 3 con giáp này được Thần Tài ban tài lộc dồi dào. Họ được dự báo sẽ có thêm cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dần hội đủ tài năng và là người có nhiều tham vọng. Con giáp này cũng mang số mệnh giàu sang phú quý.

Dù có xuất thân nghèo khó nhưng họ vẫn có thể trở thành người thành đạt, mang đến cho gia đình một cuộc sống thoải mái, đủ đầy.

Tử vi 5 ngày tới dự đoán người tuổi Dần được Thần Tài ban tài lộc dồi dào. Họ được dự báo sẽ có thêm cơ hội thăng tiến trong công việc. Con giáp này có thể đạt được thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng. Với những người đang có ý định chuyển việc thì đây cũng là thời điểm tốt để họ tìm kiếm công việc mới.

Những người khởi nghiệp kinh doanh cũng được hỗ trợ về vốn lẫn mối quan hệ. Nhìn chung, công việc của họ trong tháng này khởi sắc hơn tháng trước. Con giáp làm kinh doanh sẽ thu về cả vốn lẫn lãi, dự kiến lợi nhuận của họ trong tháng này tăng nhiều so với trước kia.

Tuổi Thân

Người sinh năm con khỉ là người chủ động, hòa giải với người yêu cũ, có tinh thần trách nhiệm cao và thường đưa ra lời khuyên tốt, đến lúc được quý nhân giúp đỡ thì cuối cùng khổ đau cũng sẽ biến thành phú quý, là người xuất sắc, không gì cản nổi, có thể tích cực giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn, rất nhiều người sẽ giúp đỡ họ khi gặp khó khăn trong công việc làm ăn. Sức mạnh tình cảm và sự dũng cảm là đặc điểm lớn nhất của họ.

Đồng hồ điểm đúng 9h ngày 5/5, 3 con giáp có cuộc sống sẽ vẹn toàn, hỷ sự đến liên tục, muốn không giàu có cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 5 ngày tới dự đoán sự kiên trì và dũng cảm này là bằng chứng tốt nhất cho thấy họ có thể nhận được sự công nhận và tin tưởng của người khác. Điềm đạm và chín chắn, tính toán tổng thể, cũng thích cho đi, biểu hiện trong tình yêu có phần không được đáp lại. Nhưng họ sẵn sàng cống hiến rất nhiều cho người yêu.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là người rất tài năng và thông minh, họ biết nắm bắt thời cơ để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Bên cạnh đó, tuổi Thìn cũng là những người tham vọng, sẵn sàng đối mặt với khó khăn thử thách, hy sinh hiện tại để đạt được thành công trong tương lai, vì vậy sau 5 ngày tới đa số ai cũng có cơ ngơi thịnh vượng đáng ngưỡng mộ.

Năm 2022 này là một năm có nhiều biến động đối với tuổi Thìn, thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng bước vào tháng 4 âm lịch này, họ có thể gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến và suôn sẻ, có thể quyết định trong thời gian tới đủ để đổi vận của tuổi Thìn trong nửa đời còn lại. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

Tử vi 10 ngày cuối tháng 5: Cát tinh Thiên Hỷ che chở, cơ hội giàu có sẽ ập đến, 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, phải may "túi ba gang" để đựng tiền, một bước "phất" lên hàng đại gia

Tử vi 10 ngày cuối tháng 5: Cát tinh Thiên Hỷ che chở, cơ hội giàu có sẽ ập đến, 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, phải may "túi ba gang" để đựng tiền, một bước "phất" lên hàng đại gia

Bước vào thời điểm 10 ngày cuối tháng 5 sắp tới, 3 con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, muốn gì có đó, cuộc sống thăng hoa từ đây.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 10 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 10 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng