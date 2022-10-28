Đồng hồ điểm đúng 10h ngày 28/10/2022: Núi lộc tràn vào nhà, 3 con giáp thay vận giàu sang, buôn may bán đắt, mua rương chất vàng, túi nặng tiền tỷ

Xem tử vi vào 10h sáng 28/10, công việc của tuổi Tỵ diễn ra vô cùng dễ dàng, nhẹ nhàng. Sẽ có quý nhân đột nhiên xuất hiện giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn, mang đến những tin vui trên con đường sự nghiệp.

Các dự án đầu tư thu về lợi nhuận nhanh chóng, bản mệnh tích lũy thêm không ít cho nguồn tài chính của mình nhờ sự trợ giúp của Chính Tài.

Vận trình tình cảm khởi sắc, vận đào hoa nhanh chóng đưa người độc thân tìm được bạn đời. Với người có gia đình sẽ có một ngày sum vầy ngập tràn hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Bạn dám thử thách, dám đột phá. Bạn không bằng lòng với hiện trạng, bạn không hề tự mãn. Bạn luôn chiến đấu và bạn luôn đạt được.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất dũng cảm và tháo vát, bạn sẽ không quá tham vọng và cũng không tự phụ. Mặc dù bạn năng động hơn nhưng bạn không bốc đồng chút nào và rất ổn định.

Vào 10h sáng 28/10, những ngôi sao may mắn về đúng vị trí của mình, vận trình tài lộc của con giáp như cầu vồng. Bạn sẽ không gặp bất lợi gì trong tương lai, chỉ mong phúc khí sẽ đến với tâm hồn bạn, của cải sung túc, những ngày tháng nghèo khổ khốn khó sẽ không còn nữa. Xin chúc mừng, chúc bạn ngày càng trở nên can đảm hơn, và bạn có thể cười cho đến phút cuối.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài lộc của tuổi Ngọ vô cùng tươi sáng, bản mệnh không cần phải quá vất vả mà tiền tiêu vẫn rủng rỉnh. Thế nhưng không phải hiển nhiên mà con giáp này có được vận trình dồi dào như hiện tại, bạn cũng đã từng trải qua nhiều khó khăn, thử thách để có được cuộc sống thoải mái này.

Ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm đôi lứa được duy trì hài hòa, bản mệnh và người ấy đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc của tình yêu. Tuy nhiên chuyện tình cảm của người độc thân chưa thực sự khởi sắc, có lẽ bạn nên tập trung vào phát triển sự nghiệp thì sẽ tốt hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.