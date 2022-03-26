Đồng hồ điểm đúng 10h ngày 25/2 ÂL, 3 con giáp đổi đời chuyển vận, tiền vàng chất đống, hưng thịnh triền miên

Tâm linh - Tử vi 26/03/2022 18:20

Chỉ cần bước sang thời gian này, 3 con giáp sau đây sẽ có cuộc sống của họ sẽ lên hương, tiền tài đổ ập đến.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian qua, tuổi Mùi liên tục bị mất mát tiền bạc và gây hấn với người thân. Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là hãy thật cẩn trọng, kín kẽ trong lời ăn tiếng nói để không ảnh hưởng đến hòa khí gia đình.

Tử vi dự đoán, từ 10h ngỳ 25/2 ÂL là thời điểm vô cùng hứa hẹn với tuổi Mùi. Con giáp này sẽ được sao tốt chiếu rọi, cộng thêm với nỗ lực của bản thân. Tuổi Mùi có thể sẽ trở thành 1 trong những con giáp giàu có khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Đồng hồ điểm đúng 10h ngày 25/2 ÂL, 3 con giáp đổi đời chuyển vận, tiền vàng chất đống, hưng thịnh triền miên - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, từ 10h ngỳ 25/2 ÂL là thời điểm vô cùng hứa hẹn với tuổi Mùi - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Bước sang 10h ngày 25/2 ÂL, chuyện tài vận của tuổi Tuất đã được cải thiện. Tình hình tài chính của tuổi Tuất cũng đủ đầy. Tuy nhiên, con giáp này cẩn thận hạn tiểu nhân. Nếu không cẩn thận, họ có thể bị đâm sau lưng. 

Mọi khúc mắc trong cuộc sống của tuổi Tuất sẽ dần được giải quyết ổn thỏa. Nhiều cơ hội tốt trong công việc sẽ xuất hiện. Chỉ cần luôn chăm chỉ, nỗ lực và biết nắm bắt, tuổi Tuất sẽ vươn lên làm chủ được vận mệnh của mình và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, người thân của họ.

Đồng hồ điểm đúng 10h ngày 25/2 ÂL, 3 con giáp đổi đời chuyển vận, tiền vàng chất đống, hưng thịnh triền miên - Ảnh 2
Bước sang 10h ngày 25/2 ÂL, chuyện tài vận của tuổi Tuất đã được cải thiện - Ảnh: Internet

Tuổi Tý

Đúng 10 ngày 25/2 ÂL, những người tuổi Tý làm việc thuận lợi, suôn sẻ cũng là nhờ thái độ tích cực nên công việc, tài lộc của bạn sẽ có những đột phá đáng nể khiến ai cũng ghen tỵ. Trong chuyện tình cảm, tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn.

Trong thời gian này, nhờ sợi dây tình cảm giữa hai bạn ngày càng bền chặt, khăng khít, mối quan hệ có thể có những bước tiến mới vui vẻ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng nhớ dành ít thời gian cho gia đình nhé!

Đồng hồ điểm đúng 10h ngày 25/2 ÂL, 3 con giáp đổi đời chuyển vận, tiền vàng chất đống, hưng thịnh triền miên - Ảnh 3
Đúng 10 ngày 25/2 ÂL, những người tuổi Tý làm việc thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Phật bà độ mạng, từ ngày 25/3 - 30/3, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, vạn sự khởi sắc, tiền về đầy tay

Phật bà độ mạng, từ ngày 25/3 - 30/3, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, vạn sự khởi sắc, tiền về đầy tay

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong thời gian này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận kẻo choáng ngợp nhé!

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