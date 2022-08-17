Đồng hồ điểm canh đầu tiên ngày 18/8, dương khí tụ hội, hào vận tỏa sáng, tiền tài cuồn cuộn như thác đổ, làm ăn khấm khá, hầu bao tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 14:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào may mắn vào ngày 18/8 nhé!

Đồng hồ điểm canh đầu tiên ngày 18/8, dương khí tụ hội, hào vận tỏa sáng, tiền tài cuồn cuộn như thác đổ, làm ăn khấm khá, hầu bao tràn đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Ngày mới có thể được coi là thời điểm dương khí hội tụ, nhật chi thủy họa giao hội, giúp vận khí của người tuổi Dần thay đổi.

Con giáp này không còn chịu ảnh hưởng lớn từ các hung tinh nên sức khỏe dần được cải thiện, không gặp nhiều vấn đề trở ngại.

Có sức khỏe là có tất cả. Công việc và thu nhập của những người tuổi Dần cũng có sự chuyển biến tích cực. Các khúc mắc trước đó sẽ được bản mệnh giải quyết êm đẹp. Nhờ đó, thu nhập của bản mệnh cũng được cải thiện rất nhiều.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Hợi có thể đạt được thành công hơn người.

Ngày mới mang đến nhiều tin vui cho tuổi Hợi. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có bản lĩnh nhưng cũng rất khiêm tốn. Bản mệnh luôn giữ dáng vẻ từ tốn, nhẹ nhàng, luôn tươi cười nên được mọi người xung quanh yêu mến.

Tuổi Mão cũng là người có nghị lực, làm việc có nguyên tắc riêng nên khả năng thành công cao.

Ngày mới, công việc và tình duyên của người tuổi Mão có sự cải thiện rõ rệt. Vận trình của bản mệnh đi theo hướng tích cực.

Nếu tuổi Mão biết nắm chắc cơ hội thì có thể tạo ra sự đột phá trong công việc, đặt chân lên đỉnh cao mới với nguồn thu nhập dồi dào hơn. Tiền bạc trở nên rủng rỉnh và chuyện tình cảm êm đẹp sẽ giúp tuổi Mão càng thêm vui vẻ, hạnh phúc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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