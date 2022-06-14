Đồng hồ điểm 7h ngày 17/6, Tam Hợp cục độ mệnh, Thần Tài "chỉ mặt" 3 con giáp vượng cả tiền bạc lẫn tình duyên, tài lộc tràn vào nhà, tiền chất như núi

Tài lộc ngày càng khởi sắc, 3 con giáp không cần lo lắng quá nhiều về tiền bạc.

Tuổi Tuất

Trong ngày 17/6 tới đây, tài lộc của Tuất càng khởi sắc, con giáp không cần lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Thu nhập của bản mệnh đến từ nhiều nguồn và đây là lúc mà thu nhập tăng vọt nhất. Tuy nhiên, “tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”, tuổi Tuất nếu nghĩ rằng có thể “há miệng chờ sung” thì không có đâu nhé, vẫn phải cố gắng, nỗ lực chăm chỉ làm việc thì mới có được thành quả đó. Với những bạn làm công ăn lương thì thời gian này có thể bạn sẽ đón tin vui tăng lương.

Đây là nhờ bạn đã kiên trì làm việc, không ngần ngại khó khăn, không dễ dàng bỏ cuộc đó. Cấp trên thấy cần phải động viên, khích lệ bạn nên chắc hẳn sẽ không gây khó dễ gì trong việc này đâu. Những con giáp tuổi Tuất có thể sẽ có khoản tài lộc bất ngờ, là khoản tiền mà bạn tưởng chừng đã mất nhưng nay lại quay về với khổ chủ đó, may mắn chưa nào!

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo rằng, trong ngày 17/6, tuổi Thìn sẽ bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Con giáp này có thể gặt hái tài lộc sau những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ trong thời gian trước.

Ảnh minh họa: Internet

Đây sẽ là giai đoạn may mắn của người tuổi Thìn. Con giáp này được Thần Tài chiếu mệnh nên vận trình công danh đỏ thắm. Ngoài ra, Chính Tài và Thiên Tài vây quanh giúp tài lộc của tuổi Thìn nở rộ.

Tuổi Ngọ

Có Tam Hợp cục độ mệnh, tuổi Ngọ có một ngày vượng cả tiền bạc lẫn tình duyên. Việc kinh doanh buôn bán ở thời điểm này nhờ sự trợ giúp của quý nhân nên suôn sẻ vượt cả mong đợi của bản mệnh. Nhìn khoản lợi nhuận thu về, bạn có đôi chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng suy nghĩ đến việc tích lũy và đầu tư để duy trì tài khí thêm vượng.



Bên cạnh đó, người làm công ăn lương có thể nhận được một khoản hoa hồng nào đó nhờ nhanh trí ký được hợp đồng lớn. Tài khí đang đổ về cuồn cuộn, tuổi Ngọ chủ động nắm bắt nhé!

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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