Đồng hồ điểm 6h sáng ngày mai (29/7), 3 con giáp đón nhận vận may như mưa rào, sự nghiệp được đà thăng hoa, phất cả tình lẫn tiền, không xây nhà lầu cũng tậu xe hơi, rung đùi ngồi hưởng lộc, giàu sang nứt vách

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 09:50

Vào lúc 6h sáng ngày 29/7, những con giáp này may mắn đón song hỷ, tài khoản tăng cực mạnh, làm gì cũng giàu có, thành công hơn người.

Tuổi Mão

Theo tử vi tướng số, con giáp tuổi Mão trời sinh đã có số sung túc, chẳng cần lo tiền bạc, càng tiêu tiền càng có thêm. Thời điểm này, tuổi Mão hợp với các vị thần may mắn, vì vậy con đường tài vận của họ có dấu hiệu khả quan bất ngờ. Cụ thể, liên tiếp từ 28/7 - 1/8, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân tốt, người này sẽ giúp đỡ họ trong sự nghiệp, giúp họ tìm kiếm được con đường đi đúng đắn.

Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuộc sống của con giáp tuổi Mão phú quý chỉ trong tầm tay. Dự kiến, thời điểm này sẽ tạo dựng được khối tài sản to lớn, đủ để sống an nhàn sung túc đến vài năm sau. Nếu không mua được nhà, mua được xe, thì ít nhất cũng có số vốn lớn để đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tiền đẻ ra tiền, làm giàu chỉ trong một đêm.

Nhiều người tuổi Mão sinh ra đã phú quý nên việc tiêu tiền đối với con giáp này là chuyện bình thường, càng tiêu càng kiếm được vì khi đó các mối quan hệ tốt sẽ mở ra, cơ hội làm ăn lớn cũng nhiều hơn. Thường thì tuổi Hợi rất ít khi nghèo vì họ luôn biết cách tự thân vận động.

Đồng hồ điểm 6h sáng ngày mai (29/7), 3 con giáp đón nhận vận may như mưa rào, sự nghiệp được đà thăng hoa, phất cả tình lẫn tiền, không xây nhà lầu cũng tậu xe hơi, rung đùi ngồi hưởng lộc, giàu sang nứt vách - Ảnh 1
 Liên tiếp từ 28/7 - 1/8, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân tốt, người này sẽ giúp đỡ họ trong sự nghiệp, giúp họ tìm kiếm được con đường đi đúng đắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là người biết đầu tư tiền đúng lúc, biết chi tiêu cũng rất biết cách sử dụng đồng tiền của chính mình. Con giáp này luôn biết đầu tư công sức tiền bạc cho các mối quan hệ tốt với mình nên vì thế cũng được nhận lại rất nhiểu bổng lộc, may mắn.

Người tuổi Dần rất "chịu chơi", không tiếc tay vung tiền chi tiêu. Người khác nhìn cách Dần tiêu tiền thì cảm thấy rất lãng phí, tuy nhiên đây là bản mệnh biết cách chi tiêu và quản lý tài chính khá tốt. Con giáp này biết đầu tư tiền đúng lúc, biết tính toán thiệt hơn, biết cách dùng tiền để đẻ ra tiền.

Tuổi Dần dù tiêu nhiều nhưng cũng kiếm được không ít, trời sinh vận số cực tốt, có của ăn của để. Đây cũng là con giáp biết đầu tư tiền cho các mối quan hệ nên được bạn bè hết sức quý mến, luôn có quý nhân chủ động "gửi" tiền.

Đồng hồ điểm 6h sáng ngày mai (29/7), 3 con giáp đón nhận vận may như mưa rào, sự nghiệp được đà thăng hoa, phất cả tình lẫn tiền, không xây nhà lầu cũng tậu xe hơi, rung đùi ngồi hưởng lộc, giàu sang nứt vách - Ảnh 2
Dần là con giáp biết đầu tư tiền cho các mối quan hệ nên được bạn bè hết sức quý mến, luôn có quý nhân chủ động "gửi" tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Liên tiếp từ 28/7 - 1/8, tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân tốt, không những có cơ hội làm giàu, mà họ còn giúp đỡ tuổi Ngọ xây dựng sự nghiệp ổn định. Điều cần làm nhất của tuổi Mão chính là phải luôn chăm chỉ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thời điểm này, hãy đừng lo lắng, tuổi Ngọ sẽ là con giáp phát tài nhất.

Bản mệnh có nhiều mối quan hệ tốt nên tuổi Ngọ luôn phải đầu tư các khoản tiền nhất định vào việc chơi bời hay ăn uống cùng bạn bè, đồng nghiệp. Dù có tốn kém nhưng giá trị mang lại gấp nhiều lần so với số tiền mà tuổi Ngọ bỏ ra đôi khi chính họ cũng không thể ngờ đến. Bỏ ra nhiều nhưng thu lại cũng nhiều, cho nên người tuổi Ngọ giỏi tiêu tiền nhưng chẳng sợ nghèo là vì thế.

Vốn là người tự lập, thông minh nhanh nhẹn và bản lĩnh tự tin, người mang bản mệnh này sẽ có thêm nhiều quan hệ tốt, có cơ hội gặp gỡ những đối tác làm ăn lớn. Từ đó, công việc của họ ngày càng thăng tiến, kéo theo dòng tài sản bất tận, khiến họ giàu có. Người tuổi Ngọ giỏi tiêu tiền nhưng chẳng sợ nghèo là vì thế.

Đồng hồ điểm 6h sáng ngày mai (29/7), 3 con giáp đón nhận vận may như mưa rào, sự nghiệp được đà thăng hoa, phất cả tình lẫn tiền, không xây nhà lầu cũng tậu xe hơi, rung đùi ngồi hưởng lộc, giàu sang nứt vách - Ảnh 3
Liên tiếp từ 28/7 - 1/8, tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân tốt, không những có cơ hội làm giàu, mà họ còn giúp đỡ tuổi Ngọ xây dựng sự nghiệp ổn định - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 4 cuối tháng 7 (28/7 - 31/7), TÀI LỘC TĂNG ĐỘT BIẾN, 3 con giáp được Quan Thế Âm mở đường đi, bước vào vận đại phát, gánh tiền tỉ còng lưng, làm gì cũng hái ra lộc

Tử vi ngày 4 cuối tháng 7 (28/7 - 31/7), TÀI LỘC TĂNG ĐỘT BIẾN, 3 con giáp được Quan Thế Âm mở đường đi, bước vào vận đại phát, gánh tiền tỉ còng lưng, làm gì cũng hái ra lộc

Những con giáp này gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, thu về nhiều thành tựu, làm ăn phát tài phát lộc, phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 28 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn