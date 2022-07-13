Đồng hồ điểm 15h, thứ 4 ngày 13/7: 'Bên trái là quý nhân, bên phải là thần tài', 3 con giáp sẽ thoát nghèo thành công, gỡ sạch nợ nần, chẳng mấy chốc mà tiền đầy két

Tâm linh - Tử vi 13/07/2022 06:53

Đây là thời điểm 3 con giáp dưới đây khẳng định được vị thế của bản thân mình, dù khó khăn cách mấy cũng sẽ có ngày thành công mỹ mãn.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp có tài năng, nhãn quan tinh tường. Con giáp này cũng tốt bụng, bao dung và nhân hậu. Nhờ vượng vận quý nhân nên Thìn gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Đối với con giáp này, vào lúc 15h ngày 13/7 là thời điểm để bản mệnh thực hiện những mục tiêu lớn trong cuộc đời của mình, tinh thần chiến đấu của tuổi Thìn.

Phương diện tài lộc của người tuổi Thìn cũng có những khởi sắc nhất định trong thời điểm này. Bên cạnh nguồn thu chính ổn định, nguồn thu phụ cũng tăng tiến nhanh chóng lên đến đỉnh điểm. Vận khí của người tuổi Thìn từ 15h ngày 13/7 trở đi sẽ khởi sắc hơn, kiếm tiền thuận lợi, được mọi người ghi nhận công sức và tôn trọng xứng đáng. 

Đồng hồ điểm 15h, thứ 4 ngày 13/7: 'Bên trái là quý nhân, bên phải là thần tài', 3 con giáp sẽ thoát nghèo thành công, gỡ sạch nợ nần, chẳng mấy chốc mà tiền đầy két - Ảnh 1

Vận khí của người tuổi Thìn từ 15h ngày 13/7 trở đi sẽ khởi sắc hơn, kiếm tiền thuận lợi, được mọi người ghi nhận công sức và tôn trọng xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường tài năng, nhãn quan tinh tường, đồng thời hết mực tốt bụng, bao dung và nhân hậu. Bản mệnh thường có vận quý nhân vượng nên cuộc sống hay công việc cũng trở nên thuận lợi hơn. Đúng 15h ngày 13/7, các khoản thu nhập của con giáp này đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ thu được lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư.

Trong thời gian này, tuổi Sửu sẽ có cơ may làm giàu, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đủ quyết tâm, đủ kiên trì và không bỏ lỡ thời cơ thì hiện tại có khổ đến mấy, con giáp này cũng nhanh chóng trở thành đại gia, sung sướng hết phần thiên hạ.

Đồng hồ điểm 15h, thứ 4 ngày 13/7: 'Bên trái là quý nhân, bên phải là thần tài', 3 con giáp sẽ thoát nghèo thành công, gỡ sạch nợ nần, chẳng mấy chốc mà tiền đầy két - Ảnh 2
 Đúng 15h ngày 13/7, các khoản thu nhập của con giáp này đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ thu được lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi học có nói, tuổi Tỵ là một trong những con giáp được hưởng phúc phần may mắn của thượng đế, vì vậy dù khó khăn thế nào cũng sẽ vượt qua ngoạn mục. Vào 15h ngày 13/7, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là trong công việc, sẽ đạt được thành quả bùng nổ, đường tài lộc suôn sẻ bất ngờ.

Sau giai đoạn này, tuổi Tỵ sẽ gặp rất nhiều may mắn, bên cạnh đó còn có quý nhân phù trợ, giúp sự nghiệp của họ thăng tiến chỉ trong thời gian ngắn. Hậu vận bạn sẽ tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý với gia đình ấm êm hạnh phúc, con cháu hiền ngoan.

Đồng hồ điểm 15h, thứ 4 ngày 13/7: 'Bên trái là quý nhân, bên phải là thần tài', 3 con giáp sẽ thoát nghèo thành công, gỡ sạch nợ nần, chẳng mấy chốc mà tiền đầy két - Ảnh 3
Vào 15h ngày 13/7, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là trong công việc, sẽ đạt được thành quả bùng nổ, đường tài lộc suôn sẻ bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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