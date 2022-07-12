Đồng hồ điểm 13h trưa, thứ 3 ngày 12/7: Thần Tài gọi tên 3 con giáp gặp thời đổi mệnh, nhận lộc trời ban, cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ngày càng dư dả

Tâm linh - Tử vi 12/07/2022 05:57

3 con giáp này may mắn kéo đến, ăn nên làm ra, làm gì cũng thắng lớn, đạt nhiều thành tựu trong cuộc sống lẫn công việc.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh chăm chỉ, tháo vát, có bề ngoài khả ái, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, có trong tay không ít mối quan hệ tốt đẹp. Tử vi phương Đông tiết lộ, thời điểm này, Chính Tài lên đến đỉnh cao, thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính.

Người làm kinh doanh có thể sẽ gặp gỡ được khách hàng tiềm năng, ký được những hợp đồng có giá trị. Ngoài ra con giáp này cũng có sự tự tin và bản lĩnh hơn người nên luôn có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt được nhiều thành công trong công việc. Những thành tích cao khiến bạn nhận được phần thưởng đến từ cấp trên. 

Đồng hồ điểm 13h trưa, thứ 3 ngày 12/7: Thần Tài gọi tên 3 con giáp gặp thời đổi mệnh, nhận lộc trời ban, cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ngày càng dư dả - Ảnh 1
Tử vi phương Đông tiết lộ, thời điểm này, Chính Tài lên đến đỉnh cao, thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thuộc tuýp người lạnh lùng và khá quyết đoán. Người tuổi này được nhiều người biết đến bởi sự cầu tiến và ý chí vươn lên trong công việc và cuộc sống.Vận trình tài chính trong thời điểm này có dấu hiệu cải thiện do có Chính Tài chiếu mệnh, thu nhập ngày một dồi dào, tiền bạc ngày một nhiều, và sớm có thể mua nhà đẹp, tậu xe sang.

Người tuổi Ngọ trong khoảng thời gian này đại phát này mang cho người khác cảm giác về một nguồn năng lượng dồi dào chẳng bao giờ cạn. Ngọ kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống ngày càng sung túc. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ sớm được thu hoạch.

Đồng hồ điểm 13h trưa, thứ 3 ngày 12/7: Thần Tài gọi tên 3 con giáp gặp thời đổi mệnh, nhận lộc trời ban, cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ngày càng dư dả - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ trong khoảng thời gian này đại phát này mang cho người khác cảm giác về một nguồn năng lượng dồi dào chẳng bao giờ cạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Con giáp tuổi Tý là người rất năng động, luôn thích chủ động nên con giáp này luôn biết thể hiện năng lực và tỏa sáng. Đúng 13h ngày 12/7, tài vận của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc. Công việc của họ đang trên đà phát triển. Nhờ đạt được thành tích tốt nên họ được cấp trên trọng dụng.

Nếu may mắn hơn nữa thì sau thời gian này, sự nghiệp của tuổi Tý có khả năng công thành danh toại, tài vận dồi dào, cuộc sống cũng trở nên sung túc, viên mãn hơn. Tý sẽ có khá nhiều cơ may tài lộc bất ngờ, tiền rơi trúng đầu bản mệnh, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về như nước mùa mưa.

Đồng hồ điểm 13h trưa, thứ 3 ngày 12/7: Thần Tài gọi tên 3 con giáp gặp thời đổi mệnh, nhận lộc trời ban, cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ngày càng dư dả - Ảnh 3
 Đúng 13h ngày 12/7, tài vận của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc, công việc của họ đang trên đà phát triển, nhờ đạt được thành tích tốt nên họ được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tử vi ngày mới tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 11 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 15 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 51 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch