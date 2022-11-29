Tuổi Mão có được quý nhân che chở nên sóng gió dừng lại ngoài kia, mái ấm gia đình vẫn có được những tiếng cười vui vẻ, ấm áp. Con giáp này hài lòng với những gì mình đang có. Bản mệnh sẵn sàng làm những việc mà trước giờ mình chưa từng làm để đối phương nở nụ cười. Tuổi Mão có được quý nhân che chở nên sóng gió dừng lại ngoài kia, mái ấm gia đình vẫn có được những tiếng cười vui vẻ, ấm áp. Con giáp này hài lòng với những gì mình đang có. Bản mệnh sẵn sàng làm những việc mà trước giờ mình chưa từng làm để đối phương nở nụ cười.

Trong ngày con giáp này có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ như được ai đó cho tiền hoặc được thừa kế tài sản… Song hãy nhớ chỉ có đồng tiền tự mình làm ra do lao động thực sự mới bền vững. Vậy nên bản mệnh cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đảm bảo cho cuộc sống sau này của mình.

Trong công việc, người tuổi Mão cũng trở nên chỉn chu, cẩn trọng với mọi nhiệm vụ mà mình được giao. Con giáp này không muốn làm sai rồi lại phải sửa nên đã làm từng việc một khá cẩn thận. Điều này có thể khiến người khác nghĩ rằng bản mệnh khá chậm chạp, nhưng kết quả cuối cùng sẽ chứng minh tất cả.

Trong ngày con giáp này có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Thứ Ba ngày 29/11/2022, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý tiến triển theo hướng tốt, làm đến đâu xong đến đó. Con giáp này cũng nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự tán thưởng của đồng nghiệp nhờ năng lực nổi trội cũng như tinh thần trách nhiệm cao.

Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của bản mệnh trong thời gian qua. Nhân thời điểm này nên đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn để tạo động lực cho bản thân cố gắng hơn nữa. Đừng vội hài lòng với thực tại, dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn và tuổi Tý sẽ đạt được nhiều hơn nữa.

Thủy - Mộc tương sinh giúp cho đời sống tình cảm của bản mệnh thêm phần vượng sắc, nhờ đó mà hai người hôm nay rất tâm đầu ý hợp. Thậm chí, có những lúc bạn không cần nói suy nghĩ của mình người ấy vẫn đoán được.

Thủy - Mộc tương sinh giúp cho đời sống tình cảm của bản mệnh thêm phần vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Ba ngày 29/11/2022, nhờ cục diện tam hợp nâng đỡ, tuổi Thìn có thể đón nhận những tin mừng về sự nghiệp. Việc xác định con đường phát triển của bản thân trong tương lai vô cùng quan trọng. Một mục tiêu rõ ràng sẽ giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm và tập trung vươn tới thành công nhanh hơn.

Trong hôm nay bản mệnh sẽ có cơ hội phát tài nho nhỏ, đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh tự do. Tuy không phải là món lợi quá lớn để con giáp này bật hẳn lên, nhưng nó cũng giúp ích rất nhiều cho kế hoạch kinh doanh mà tuổi Thìn đang ấp ủ.

Trong hôm nay bản mệnh sẽ có cơ hội phát tài nho nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo