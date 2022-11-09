Đồng hồ điểm 12h02p hôm nay (9/11), THẦN TÀI ghé thăm, 3 con giáp này của cải nhiều không đếm xuể, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, từ nay bước sang trang mới, vận trình vượng sắc, tình - tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 00:25

Đúng 12h02p hôm nay, 9/11, 3 con giáp này của cải nhiều không đếm xuể, bản mênh ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài đầy nhà, vận trình nhanh chóng lên hương, tình - tiền thăng hoa viên mãn.

Tuổi Sửu

Tam Hợp xuất hiện mang tới điềm lành cho người tuổi Sửu về công việc và tiền bạc. Mọi áp lực như được gỡ bỏ nhờ có người hỗ trợ, chỉ cho đường đi nước bước để bứt phá. Thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây.

Sự nhanh nhẹn, linh hoạt và khôn khéo của con giáp này giúp bạn làm chủ được mọi tình huống. Vậy nên, dù đứng trước những vấn đề mới phát sinh, bạn cũng chẳng hề nao núng hay lo lắng một chút nào, bạn biết mình phải làm gì cũng như cần thể hiện bản thân ra sao. 

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của tuổi Sửu cũng khá tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Thường ngày không hay thể hiện nhưng hôm nay bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Điều này sẽ giúp kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Đồng hồ điểm 12h02p hôm nay (9/11), THẦN TÀI ghé thăm, 3 con giáp này của cải nhiều không đếm xuể, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, từ nay bước sang trang mới, vận trình vượng sắc, tình - tiền viên mãn - Ảnh 1
Tam Hợp xuất hiện mang tới điềm lành cho người tuổi Sửu về công việc và tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Thứ Tư 09/11/2022, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Thìn, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Thìn sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Hôm nay, đường thăng tiến của tuổi Thìn vô cùng rộng mở. Đây là cơ hội cực kì tốt để con giáp này có thể phát triển sự nghiệp của mình, nếu bỏ lỡ thì không biết đến khi nào mới gặp lần nữa nên đừng chần chừ thêm nữa, hãy thật hăng hái.

Trong ngày Thổ sinh Kim, con giáp này có một gia đình rất hòa thuận. Tuổi Thìn tin tưởng nửa kia của mình và luôn thảo luận cùng người ấy mọi vấn đề trong nhà. Bởi bản mệnh và đối phương luôn quan niệm vợ chồng mà đồng lòng thì chuyện gì cũng xong.

Đồng hồ điểm 12h02p hôm nay (9/11), THẦN TÀI ghé thăm, 3 con giáp này của cải nhiều không đếm xuể, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, từ nay bước sang trang mới, vận trình vượng sắc, tình - tiền viên mãn - Ảnh 2
Hôm nay, đường thăng tiến của tuổi Thìn vô cùng rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Được quý nhân Tam Hội che chở, người tuổi Mão sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng. Những mối quan hệ xã giao tốt đẹp giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi hơn. Cơ hội gặp gỡ và hợp tác mới của bạn đang mở ra trước mắt, hãy nhanh tay nắm bắt. 

Chưa kể có Chính Ấn ở bên lại càng khẳng định rõ nét hơn những thành công sẽ đến trên con đường công danh sự nghiệp của bạn. Sự kiên trì, nhẫn nại và cố gắng không ngừng của bạn cuối cùng được đền đáp. 

Tình hình sức khỏe của Tuổi Mão hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của Tuổi Mão thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

Đồng hồ điểm 12h02p hôm nay (9/11), THẦN TÀI ghé thăm, 3 con giáp này của cải nhiều không đếm xuể, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, từ nay bước sang trang mới, vận trình vượng sắc, tình - tiền viên mãn - Ảnh 3
Được quý nhân Tam Hội che chở, người tuổi Mão sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vào đúng 20h ngày mai (9/11), công danh rạng rỡ, tình duyên thăng hoa, người độc thân tìm thấy bến đỗ, vợ chồng hài hòa, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc vô biên

THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vào đúng 20h ngày mai (9/11), công danh rạng rỡ, tình duyên thăng hoa, người độc thân tìm thấy bến đỗ, vợ chồng hài hòa, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc vô biên

Đúng 20h ngày mai, 9/11, 3 con giáp này công danh rạng rỡ, sáng tỏ một phương, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, gia đạo ấm êm, vợ chồng hài hòa hạnh phúc.

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