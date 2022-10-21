Đồng hồ điểm 12h02p hôm nay 21/10/2022: THẦN MAY MẮN gõ cửa nhà, 3 con giáp này suôn sẻ đủ đường, vận trình lên hương, tình - tiền đỏ thắm, tin vui ồ ạt, gia đạo ấm êm

Tử vi ngày Thứ Sáu 21/10/2022 cho thấy mọi thứ Tuổi Hợi làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ Sáu này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Hợi nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Xuất hiện Tam Hợp khuyên con giáp tuổi Mão dành sự quan tâm, tôn trọng và quý mến cho người mà bạn yêu thương. Hứa hẹn người ấy sẽ nói những lời ngọt ngào và động viên để bạn cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.

Ngày thứ 6 này đem đến một cuộc thảo luận nghiêm túc, lâu dài vì tương lai của tuổi Mão. Nhờ Chính Quan mà mọi việc sẽ đi đúng hướng, nhưng đòi hỏi bản mệnh cần phải cư xử có trách nhiệm hơn. Chính điều này cho bạn thêm động lực và suy nghĩ nghiêm túc về những gì đang diễn ra.

May mắn hơn, bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Người ấy chính là chỗ dựa tinh thần cho bạn, đặc biệt là khi bạn vướng phải khó khăn. Nếu sắp xếp được thời gian, bạn nên tìm cách tạo thêm kỉ niệm cho đôi bên.

May mắn hơn, bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Mùi có thể kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những người làm nghề tự do. Những mối quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi giúp ích bạn rất nhiều trong công cuộc làm giàu.

Với người làm công ăn lương, tình hình tài chính của bạn không có quá nhiều biến động, điều đó chứng tỏ bạn sẽ phải cố gắng thêm một khoảng thời gian nữa. Hãy đối xử thật lòng với mọi người, bạn mới được mọi người yêu quý và giới thiệu cho những cơ hội quý báu.

Thổ - Kim tương sinh mang lại tín hiệu tốt trong chuyện tình cảm khi mà bạn âm thầm theo đuổi một người nào đó. Nếu thấy bật đèn xanh thì bạn nhớ tận dụng cơ hội nếu không họ sẽ đổi ý đấy nhé. Những cặp đôi nên hâm nóng tình cảm bằng cuộc hẹn hò lãng mạn.

Thổ - Kim tương sinh mang lại tín hiệu tốt trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo