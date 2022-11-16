Đồng hồ điểm 12h02p hôm nay 16/11, THẦN TÀI gõ cửa nhà 3 con giáp này, vận trình thăng hoa, tình duyên vượng sắc, nửa đời sau chẳng lo cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 00:25

Đúng 12h02p hôm nay 16/11, 3 con giáp này được thần tài gõ cửa, vận trình một bước thăng hoa, tình duyên vượng sắc, đời sau chẳng lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi 

Tuổi Sửu may mắn được Tam Hợp cục độ mệnh nên có điềm báo thăng tiến. Các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp đem tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn về cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Con giáp này đi đến đâu cũng được yêu mến và giúp đỡ, công việc hầu như không gặp khó khăn nào.

Thực Thần báo hiệu, nhờ cần cù tiết kiệm mà bạn đã để dành được một khoản kha khá cho tương lai hoặc khi gặp chuyện cấp bách thì không bị lúng túng. Bản mệnh hãy cố gắng duy trì thói quen này để không bao giờ bị động trong chuyện tiền bạc.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của bản mệnh trở nên hòa hợp hơn trước khá nhiều. Đôi bên tìm được tiếng nói chung, cùng nhau hóa giải những mâu thuẫn hiểu lầm trước đó.

Đồng hồ điểm 12h02p hôm nay 16/11, THẦN TÀI gõ cửa nhà 3 con giáp này, vận trình thăng hoa, tình duyên vượng sắc, nửa đời sau chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Thực Thần báo hiệu, nhờ cần cù tiết kiệm mà bạn đã để dành được một khoản kha khá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Xem tử vi ngày 16/11/2022 của 12 con giáp, được Lục Hợp quý nhân tương trợ, tuổi Thìn đi đâu làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Bạn xử lý vấn đề khá nhanh chóng nhờ tài năng cũng như sự nhạy bén hơn người, những kinh nghiệm và kiến thức mà bạn tích lũy trong quá khứ đã phát huy tác dụng.

Công việc hanh thông nên vận tài lộc của những chú Rồng trong ngày hôm nay cũng nhờ thế mà có dấu hiệu tăng tiến, nhất là với những người đang theo nghề buôn bán kinh doanh thì lộc lá nhiều vô kể, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Sau bao ngày lo lắng, cuối cùng bạn đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay bạn còn là người may mắn trong chuyện tình cảm vì người ấy lúc nào cũng hết lòng yêu thương và chăm sóc bạn. Ngũ hành tương sinh dự báo, cả hai đều ngập tràn lòng tin về mối quan hệ này. Thời điểm này bạn cảm thấy rất hạnh phúc và không có gì phải lo lắng.

Đồng hồ điểm 12h02p hôm nay 16/11, THẦN TÀI gõ cửa nhà 3 con giáp này, vận trình thăng hoa, tình duyên vượng sắc, nửa đời sau chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
Công việc hanh thông nên vận tài lộc của những chú Rồng trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo dõi tử vi hàng ngày, tuổi Tị có sự đồng hành của cục diện Tam Hợp trong ngày thứ 4 này nên đạt hiệu suất khá cao trong công việc. Cát khí giúp bạn thể hiện năng lực và bản lĩnh của bản thân. Đặc biết, nếu biết nắm bắt thời cơ thì Tị có thể sẽ thăng tiến bất ngờ đấy.

Phương diện tài chính cũng rất thuận lợi. Dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều gặt hái được thành quả nhất định. Đây cũng là thời điểm tốt để bản mệnh tăng sự kết nối với các mối hợp tác, buôn bán của mình để duy trì mối quan hệ đôi bên cùng có lợi càng lâu càng tốt.

 

Trong ngày mới này, tuổi Tỵ có thể tự tin thể hiện tình cảm của mình với đối phương, chắc chắn bản mệnh sẽ nhận được câu trả lời đầy khả quan. Bản mệnh hãy tự tin, đừng chần chờ mà bỏ lỡ nhân duyên của đời mình một cách đáng tiếc.

Đồng hồ điểm 12h02p hôm nay 16/11, THẦN TÀI gõ cửa nhà 3 con giáp này, vận trình thăng hoa, tình duyên vượng sắc, nửa đời sau chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Phương diện tài chính cũng rất thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Khuya mai (16/11), SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tin vui ồ ạt kéo đến

Khuya mai (16/11), SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tin vui ồ ạt kéo đến

Đúng khuya mai, 16/11, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tin vui ồ ạt kéo đến.

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